Der kanadische Gas-Explorer CanCambria verstärkt seine Chefetage und holt drei Experten zusätzlich an Bord. Können diese ausgewiesenen Branchenkenner dafür sorgen, dass sich die CanCambria-Aktie wieder aufwärts bewegt? Wann endet die Seitwärtsbewegung? Seit rund fünf Monaten gibt es bei der CanCambria-Aktie nicht wirklich Bewegung im Kurs. Sie bewegt sich konsequent seitwärts. Mitte Juli notierte sie bei 0,51 CA$, am Dienstag ging sie bei 0,485 CA$ ...

