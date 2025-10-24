Die CanCambria-Aktie befindet sich seit Längerem in einer Seitwärtsbewegung. Doch könnte Anfang 2026 eine komplette Neubewertung des Papiers anstehen? 2026 könnte es losgehen Aktuell steht die CanCambria nicht im Fokus der Börse, doch das könnte sich bald ändern. Das Unternehmen, das in Ungarn eines der größten Tight-Gas-Projekte des Landes entwickelt, könnte laut einem aktuellen Research-Bericht von Miningscout Research vor einer Neubewertung stehen. ...

