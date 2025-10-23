Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 607000 | ISIN: DE0006070006 | Ticker-Symbol: HOT
Xetra
23.10.25 | 15:46
246,40 Euro
+0,98 % +2,40
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
HOCHTIEF AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HOCHTIEF AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
246,20246,6016:02
246,20246,6016:02
DZ Bank
23.10.2025 14:11 Uhr
264 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Hochtief: Das verborgene Potenzial bei Rechenzentren, kritischen Rohstoffen und Infrastruktur

Hochtief: Das verborgene Potenzial bei Rechenzentren, kritischen Rohstoffen und Infrastruktur


Hochtief profiliert sich als Infrastruktur-Gigant in zukunftsorientierten Märkten wie Rechenzentren, Energiewende und kritischen Rohstoffen. Die starke Position der US-Tochter Turner im Data Center-Bereich mit Großaufträgen von Meta sichert das Wachstum. Langfristig eröffnet die australische Tochter CIMIC durch den Abbau kritischer Mineralien in Australien neue geopolitisch getriebene Geschäftschancen. Abgerundet wird das Potenzial durch milliardenschwere Infrastrukturprogramme in Deutschland und die Option eines Wiederaufbaus in der Ukraine.

Hochtief baut die Infrastrukturen für die Zukunft

Hochtief hat sich vom klassischen Hochbauunternehmen zu einem weltweit agierenden Konzern für Zukunftsinfrastruktur gewandelt, der sich auf Großprojekte konzentriert. Im Kern des Geschäfts stehen heute der Bau von Rechenzentren, Batterie- und Chipfabriken sowie essenzielle Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Auch im sensiblen Bereich der Kernkraftwerke ist der Konzern präsent. Diese strategische Neuausrichtung auf globale Wachstumsmärkte spiegelt sich in der Bewertung wider. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 erscheint die Aktie auf den ersten Blick hoch bewertet. Factset-Analystenschätzungen sehen dieses KGV jedoch auf 20,5 bis 2027 sinken, weil die Gewinne sprudeln sollen. Dieses Ertragspotenzial wird durch mehrere Wachstumsmotoren bestimmt.





Discount 250 2026/09: Basiswert Hochtief

DU2J04
Quelle: DZ BANK: Geld 22.10. 09:59:11, Brief 22.10. 09:59:11
219,03 EUR219,28 EUR 1,21%Basiswertkurs: 254,60 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 21.10.
Max Rendite14,01%Discount in %14,01%
Abstand zum Cap in %-1,96%Max Rendite in % p.a.15,21% p.a.
Cap250,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.