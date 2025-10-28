Die Aktie von Shell konnte zuletzt weiter zulegen und hat durch den Sprung über die Marke von 2.800 Britische Pence (32,07 Euro) ein frisches Kaufsignal generiert. Der Energieriese wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Analysten rechnen laut Zacks im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,72 US-Dollar bei Umsätzen von rund 74,9 Milliarden US-Dollar.Zwar wird ein Rückgang des Gewinns im Jahresvergleich erwartet, doch der Konzern dürfte operativ weiter solide abgeschnitten haben. Bereits im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
