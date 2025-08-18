Die Fachagentur Wind und Solar hat zwei interaktive Karten aller deutschen Planungsregionen veröffentlicht. Diese sind regional farblich abgesetzt und zeigen den aktuellen Planungsstand der Windenergiegebiete. Die Karten richten sich an Planungsbehörden, Kommunen, Politiker:innen, Unternehmen und die interessierte Öffentlichkeit. Nutzende können mithilfe der Karten ermitteln, welche Planungsregionen neue Pläne aufstellen, wo keine Planungsabsichten bestehen oder welche Regionen ihre Ziele bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
