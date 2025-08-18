FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3350 (3370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 550 (700) PENCE - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1480 (1464) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 440 (485) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2900 (3200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1300 (1450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 1500 (1700) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS SPIRENT TO 'HOLD' (SPECULATIVE BUY) - PRICE TARGET 199 PENCE - GOLDMAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 956 (1028) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 503 (572) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3626 (3724) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4109 (4126) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1801 (1876) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 142 (177) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 254 (243) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES DR, MARTENS TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 112 (80) PENCE - RBC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 525 PENCE - RBC RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 600 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES COHORT PRICE TARGET TO 1740 (1570) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 510 (470) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC STARTS BABCOCK INTERNATIONAL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1200 PENCE
