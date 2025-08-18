Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der HMS Bergbau AG vom 15.08.2025:Die HMS Bergbau AG (ISIN DE0006061104/ WKN 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat gestern erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 durchgeführt. Die Hauptversammlung fand virtuell statt. Die Aktionäre der Gesellschaft haben sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99% der Stimmen zugestimmt. Unter anderem wurde Herr Henry Werkmeister, Geschäftsführer der HW-Beratungs GmbH, neu in den Aufsichtsrat von HMS gewählt. Er folgt auf Patrick Brandl, der planmäßig mit dem Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
