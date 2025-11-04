EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe

HMS Bergbau AG erwägt Aufstockung der Unternehmensanleihe 2025/2030



04.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Corporate News HMS Bergbau AG erwägt Aufstockung der Unternehmensanleihe 2025/2030 Berlin, 04. November 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, erwägt die Aufstockung ihrer bestehenden 10,0 %-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung. Der etwaig zufließende Nettoerlös würde primär zur Ausweitung des Handelsgeschäfts genutzt werden, sowie zur weiteren Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe, den die HMS Bergbau AG zuletzt deutlich ausgebaut hat. Das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die HMS Bergbau AG und die Zufriedenheit der Investoren bzgl. der guten operativen Entwicklung der HMS Bergbau AG spiegeln sich auch im Anleihekurs wider. Dieser notierte in den vergangenen 30 Tagen bei durchschnittlich 106 %. Die HMS Bergbau AG hat die Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Sole Lead Manager beauftragt, eine mögliche Aufstockung der bestehenden Anleihe 2025/2030 zu prüfen. Eine endgültige Entscheidung zur Durchführung dieser Kapitalmaßnahme und dem angebotenen Volumen wird die HMS Bergbau AG in Abhängigkeit von Marktresonanz und -umfeld treffen. Die HMS Bergbau AG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 1,3 Mrd. Das EBITDA lag bei rd. EUR 20,1 Mio. und der Jahresüberschuss belief sich zum 31. Dezember 2024 auf rd. EUR 13,25 Mio. Auch mit der Entwicklung im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025 ist die HMS Bergbau AG sehr zufrieden. Entsprechend sieht sich das Unternehmen auf Kurs, seine Jahresziele für das Gesamtjahr vollumfänglich zu erreichen. Die HMS Bergbau AG erwartet einen Umsatz von rd. EUR 1,5 Mrd. und ein EBITDA von rd. EUR 20 Mio. Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG zählt zu den führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über präferierten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk. Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin



T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15



E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de



