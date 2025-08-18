von Patrick Gunti Am 19. August geht «Die Höhe der Löwen Schweiz» auf 3+ in die nächste Runde. 49 Jungunternehmen hoffen in neun Sendungen auf einen Deal. Im Kampf um ein Investment muss es den Neo-Unternehmerinnen und -Unternehmern gelingen, die Investorinnen und Investoren von ihren Ideen zu überzeugen. Zu ihnen gehört Felix Bertram, Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie, Gründer von Skinmed - und vieles mehr. Moneycab.com: Herr Bertram, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab