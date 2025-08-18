EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 11. Zwischenmeldung

freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.08.2025 / 12:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis 15. August 2025 wurden insgesamt 80.830 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis 15. August 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Zurückgekaufte Aktien Durchschnittskurs

(in €) Aggregiertes Volumen (in €) 11.08.2025 15.902 27,8630 € 443.077,43 € 12.08.2025 16.247 28,1422 € 457.226,32 € 13.08.2025 16.102 28,0995 € 452.458,15 € 14.08.2025 16.287 28,0410 € 456.703,77 € 15.08.2025 16.292 28,2534 € 460.304,39 € Total 80.830 28,0808 € 2.269.770,06 €

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschließlich 15. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.475.559 Stück.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht ( fn.de/aktienrueckkauf ).

Hamburg, im August 2025

freenet AG

Der Vorstand

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

