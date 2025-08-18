Die PV-Zubauzahlen für Juli 2025 scheinen erstmals seit Monaten auf eine leichte Belebung hinzudeuten. Dennoch bleibt das Gesamtvolumen deutlich hinter den Vergleichswerten der Vorjahre zurück. Besonders kleinere Dachanlagen bewegen sich weiter auf niedrigen Niveau. Impulse für den Markt werden frühestens im Herbst erwartet - nach dem für die Solarbranche üblichen Sommerloch; positive Zeichen dagegen bei Elektromobilität und Wärmepumpe. Zubaustatistik vor dem SommerlochEine Marktanalyse des Fachgroßhändlers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
