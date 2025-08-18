Nach den mauen Zahlen für das zweite Quartal ging es mit der Aktie von K+S in der vergangenen Woche erneut bergab. Mittlerweile haben sich mehrere Experten zu Wort gemeldet, heute etwa die UBS. Und auch die Aussagen dieser Großbank helfen den Anteilscheinen des Düngemittelproduzenten nicht wirklich, sondern sorgen erneut für Abgabedruck.So hat deren Expertin Priyanka Patel K+S erneut mit "Sell" eingestuft. Den fairen Wert beziffert sie unverändert auf 11,50 Euro. Sie betonte, dass sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
