Seit diesem Monat ist das Modul "Hi-MO X10 Guardian Light Design" in Europa verfügbar, was für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern mit geringer Tragfähigkeit bestimmt ist. Das Gesamtgewicht liegt bei 16,3 Kilogramm, allerdings ist es größer als zwei Quadratmeter. Longi bringt sein leichtes Rückkontakt-Modul "Hi-MO X10 Guardian Light Design" nun auch in Europa auf den Markt. Es könne nun bestellt werden. Das Modul sei für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Anlagen bestimmt, bei denen Dächer nur über eine geringe Tragfähigkeit verfügen, da es nur 16,3 Kilogramm wiegt. Da es auf der Hybrid Passivated ...Den vollständigen Artikel lesen ...
