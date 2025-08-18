Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
18.08.2025 14:30 Uhr
156 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Matthias Jörss (SALytic Invest): Wachsam bleiben: Wenn die Politik ungewollt mit den Märkten auf Kollisionskurs geht

08.08.2025 -

In den vergangenen Wochen hat sich der politische Druck auf den Vorsitzenden der US-Notenbank deutlich erhöht. Die jüngsten schwachen US-Arbeitsmarktdaten verstärken diesen Trend. Zwar wurde das Gerücht einer möglichen Entlassung des Fed-Chefs Mitte Juli rasch dementiert, doch die Marktreaktionen waren unübersehbar: Der US-Dollar und die kurzfristigen Zinsen gaben nach, während die Kapitalmarktzinsen - insbesondere am langen Ende - merklich anzogen.

Ausländische Investoren verlangen in einem Umfeld, in dem die Unabhängigkeit der Notenbank infrage gestellt wird, eine höhere Laufzeitprämie. Die Parallelen zu den 1970er Jahren sind unverkennbar, als politische Einflussnahme auf die Geldpolitik, kombiniert mit exogenen Schocks, zu zweistelligen Inflationsraten und einer ausgeprägten Lohn-Preis-Spirale führte. Heute könnten demografische Trends, verschärfte Migrationspolitik und protektionistische Maßnahmen ähnliche Effekte entfalten.

Hinzu kommt, dass weltweit die Haushaltsdefizite steigen und zunehmend kurzfristig finanziert werden - ein Nährboden für fiskalische Dominanz. Personalentscheidungen in den Notenbanken werden so zu einem marktrelevanten Faktor. Die bevorstehenden Neubesetzungen in wichtigen geldpolitischen Institutionen sowie Veränderungen in der Datenerhebung verstärken Unsicherheiten. Die Märkte dürften dafür eine Risikoprämie verlangen.

Wir erwarten daher eine fortgesetzte Versteilerung der Zinsstrukturkurven und haben die Duration moderat reduziert. Gleichzeitig rechnen wir weiterhin mit einer erneuten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Bei Unternehmensanleihen sehen wir nach der jüngsten Einengung der Spreads kaum weiteres Potenzial, gehen jedoch auch nicht von einer kräftigen Ausweitung der Risikoaufschläge bei Investment Grade-Anleihen aus.

Klicken Sie hier und lesen Sie den Marktkommentar Juli 2025.

© 2025 Asset Standard
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.