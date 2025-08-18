Das Ringen um die deutsche Medien-Holding ProSiebenSat.1 geht in die Verlängerung. Wider Erwarten hat der italienische Medienkonzern Media For Europe (MFE) mit seinem Übernahmeangebot die benötigte Mehrheit verfehlt. Die Aktie von ProSiebenSat.1 gehört am Montag zu den größeren Gewinnern im SDAX. Was noch folgen könnte. Das italienische Unternehmen Media for Europe (MFE), das den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi gehört, hat in der Bieterschlacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
