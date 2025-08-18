Der Verteilnetzbetreiber der Region Reutlingen will sein Gebiet vor Netzüberlastung schützen und erlaubt daher teilweise nur noch Nulleinspeiser-Anlagen. Es braucht erst neue Ortsnetzstationen, ehe wieder überall der Netzanschluss von neuen Photovoltaik-Anlagen mit Einspeisung erfolgen kann. Die Fairnetz GmbH, Strom- und Gasnetzbetreiber in der Region Reutlingen, schließt in einzelnen Regionen aktuell keine neuen Photovoltaik-Anlagen mehr an sein Netz an, die auch einspeisen wollen. Hintergrund ist die rasant gestiegene Zahl an Photovoltaik-Anlagen, die im Netzgebiet in den vergangenen Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
