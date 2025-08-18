Das auf Hochleistungs-Elektromotoren spezialisierte Unternehmen Orbis Electric hat mit HaloDrive einen Axialflussmotor für den Einsatz in der Elektromobilität vorgestellt - auch in schweren Nutzfahrzeugen. Das neue Modell soll sich unter anderem durch seine modulare, vierteilige Architektur auszeichnen. Der HaloDrive soll laut der Ankündigung "ein hohes Maß an Leistung, Effizienz und Konfigurierbarkeit" bieten - bei gleichzeitig hoher Drehmoment- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net