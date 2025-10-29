Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE Unternehmen: ORBIS SE ISIN: DE0005228779 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2025 Kursziel: 9,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner

Solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2025



Die ORBIS SE schloss das erste Halbjahr 2025 trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit soliden Kennzahlen ab. Die stärkere Konzentration auf internationale Märkte trägt zunehmend Früchte. Während die Erlöse im Inland zurückgingen, verzeichnete die Gesellschaft im Ausland ein gut 20-prozentiges Umsatzplus. Trotzdem entfallen noch gut zwei Drittel der Erlöse auf Deutschland. Auf Ebene des EBIT steuert das Ausland dagegen knapp zwei Drittel des Ergebnisses bei. Dementsprechend soll das dortige Angebot auch in Zukunft ausgeweitet werden.



Bestimmendes Thema wird auch in den kommenden Jahren die Digitalisierung bleiben. Erfreulicherweise hat sich ORBIS in diesem Bereich bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Die wirtschaftliche Krisensituation in Deutschland und Europa könnte sich jedoch bedingt durch kundenseitige Projektverschiebungen oder Verzögerungen auch negativ auf ORBIS auswirken. Allerdings erachten wir dies allenfalls als ein temporäres Problem, mittelfristig müssen die Unternehmen entsprechende Investitionen tätigen, um im Bereich Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung sehen wir im zweiten Halbjahr 2025 Belastungen auf die Gesellschaft zukommen.



Eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum in der Zukunft ist auch die ausreichende Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Durch den harten Wettbewerb um qualifizierte Köpfe fallen hier entsprechende Kosten an. Vor diesem Hintergrund und angesichts umfangreich vorhandener liquider Mittel bieten sich auch zukünftig weitere Akquisitionen an, um zusätzliches Personal zu gewinnen. Die zur Jahresmitte ausgewiesene Netto-Cash-Position sowie die eigenen Anteilsscheine machen aktuell einen Wert von 1,41 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit decken sie bereits knapp 22 Prozent der derzeitigen Marktkapitalisierung ab.



Nach unserem letzten Research vom 29. April 2025 hat die ORBIS-Aktie zunächst um rund 25 Prozent zugelegt, pendelt derzeit aber wieder um die Marke von 6 Euro. Befeuert durch den Digitalisierungstrend sehen wir für die Gesellschaft in den kommenden Jahren weiterhin hervorragende Wachstumschancen. Das aktuelle Kursniveau bietet unseres Erachtens gute Einstiegschancen. Daher empfehlen wir bei einem auf 9,10 Euro angepassten Kursziel nach wie vor, den Anteilsschein zu "Kaufen".



