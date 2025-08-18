Die US-Beteiligungsgesellschaft Advent plant, den Schweizer Navi-Chip-Spezialisten U-Blox für rund 1,1 Milliarden Euro zu übernehmen. Innerhalb eines Tages legte das Papier um über 20 Prozent zu. Leser des Hot Stock Report von Trading-Profi Florian Söllner konnten wieder einmal kräftig abräumen: Seit der Aufnahme ins Depot 2030 im Mai liegt die Aktie aktuell rund 60 Prozent im Plus.Technologische Exzellenz trifft auf perfektes Momentum: U-Blox, Schweizer Spezialist für Positions-Chip-Systeme, gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär