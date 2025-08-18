DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 13
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 13
München (pta000/18.08.2025/15:25 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 17. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 47.481 Stamm- und 19.061 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 11.08.2025 284 86,6647 CBOE Europe (CEUX) 11.08.2025 209 86,3102 Xetra 12.08.2025 1.676 86,7191 AQUIS (AQEU) 12.08.2025 10.199 86,7003 CBOE Europe (CEUX) 12.08.2025 3.160 86,6935 Turquoise (TQEX) 12.08.2025 11.384 86,6947 Xetra 13.08.2025 1.062 87,3156 AQUIS (AQEU) 13.08.2025 4.501 87,4010 CBOE Europe (CEUX) 13.08.2025 842 87,3459 Turquoise (TQEX) 13.08.2025 6.335 87,4427 Xetra 14.08.2025 850 88,5451 AQUIS (AQEU) 14.08.2025 1.870 88,6364 CBOE Europe (CEUX) 14.08.2025 1.140 88,5949 Turquoise (TQEX) 14.08.2025 3.897 88,6245 Xetra 15.08.2025 25 90,3752 CBOE Europe (CEUX) 15.08.2025 47 90,0621 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 11.08.2025 187 79,9500 CBOE Europe (CEUX) 11.08.2025 204 79,9500 Turquoise (TQEX) 11.08.2025 307 80,2191 Xetra 12.08.2025 3.829 80,0231 CBOE Europe (CEUX) 12.08.2025 1.152 80,0776 Turquoise (TQEX) 12.08.2025 7.930 80,0719 Xetra 13.08.2025 651 80,3824 CBOE Europe (CEUX) 13.08.2025 378 80,3947 Turquoise (TQEX) 13.08.2025 2.058 80,3574 Xetra 14.08.2025 743 81,2723 CBOE Europe (CEUX) 14.08.2025 354 81,4316 Turquoise (TQEX) 14.08.2025 1.206 81,4053 Xetra 15.08.2025 62 82,7226 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
