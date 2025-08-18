Anzeige
Montag, 18.08.2025
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
18.08.25 | 17:03
88,88 Euro
-1,40 % -1,26
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
89,0689,0817:19
89,0489,0817:19
Dow Jones News
18.08.2025 15:57 Uhr
294 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 13

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 13

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 13

München (pta000/18.08.2025/15:25 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 17. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 47.481 Stamm- und 19.061 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
11.08.2025  284                 86,6647                  CBOE Europe (CEUX) 
11.08.2025  209                 86,3102                  Xetra 
12.08.2025  1.676                86,7191                  AQUIS (AQEU) 
12.08.2025  10.199                86,7003                  CBOE Europe (CEUX) 
12.08.2025  3.160                86,6935                  Turquoise (TQEX) 
12.08.2025  11.384                86,6947                  Xetra 
13.08.2025  1.062                87,3156                  AQUIS (AQEU) 
13.08.2025  4.501                87,4010                  CBOE Europe (CEUX) 
13.08.2025  842                 87,3459                  Turquoise (TQEX) 
13.08.2025  6.335                87,4427                  Xetra 
14.08.2025  850                 88,5451                  AQUIS (AQEU) 
14.08.2025  1.870                88,6364                  CBOE Europe (CEUX) 
14.08.2025  1.140                88,5949                  Turquoise (TQEX) 
14.08.2025  3.897                88,6245                  Xetra 
15.08.2025  25                  90,3752                  CBOE Europe (CEUX) 
15.08.2025  47                  90,0621                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
11.08.2025  187                 79,9500                  CBOE Europe (CEUX) 
11.08.2025  204                 79,9500                  Turquoise (TQEX) 
11.08.2025  307                 80,2191                  Xetra 
12.08.2025  3.829                80,0231                  CBOE Europe (CEUX) 
12.08.2025  1.152                80,0776                  Turquoise (TQEX) 
12.08.2025  7.930                80,0719                  Xetra 
13.08.2025  651                 80,3824                  CBOE Europe (CEUX) 
13.08.2025  378                 80,3947                  Turquoise (TQEX) 
13.08.2025  2.058                80,3574                  Xetra 
14.08.2025  743                 81,2723                  CBOE Europe (CEUX) 
14.08.2025  354                 81,4316                  Turquoise (TQEX) 
14.08.2025  1.206                81,4053                  Xetra 
15.08.2025  62                  82,7226                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755523500152 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 09:25 ET (13:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
