Erneuerbare Energien sind am Montag an der Börse stark gefragt. Vor allem die europäischen Aktien legen auf breiter Front zu, während es bei den US-Werten bereits am Freitag deutliche Gewinne gab. Der Wechselrichterhersteller SolarEdge legt aber auch am Montag leicht zu und notiert so hoch wie noch nicht in diesem Jahr.Hintergrund für die deutlich steigenden Kurse: Die neuen Regelungen für Subventionen in den USA für Wind- und Solarenergieprojekte sind weniger schlimm als am Markt befürchtet. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
