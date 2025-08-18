Bern - Der Eigenmietwert sei eine ungerechte Steuer auf ein fiktives Einkommen. Zudem trage er dazu bei, Hypotheken langsam abzutragen. Ein bürgerliches Komitee wirbt mit dem Slogan «Ja zu fairen Steuern» für ein Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts am 28. September. Abgestimmt wird allerdings über die Möglichkeit für Kantone, eine Zweitwohnungs-Steuer einzuführen. Der Eigenmietwert - eine Steuer für selbstbewohnte Häuser und Wohnungen - fällt aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab