Mit Clarios wird ein weltweit aktiver Anbieter von Energiespeicherlösungen die Geschäftsbereiche übernehmen. Ecobat will sich künftig ganz auf sein Kerngeschäft im Recycling und das weltweite Lithium-Ionen-Batteriegeschäft konzentrieren. Ecobat verkauft seine Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in Deutschland und Österreich an Clarios. Dazu hätten die Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung getroffen. Die Transaktion umfasst Ecobat zufolge dessen deutsche Anlagen in Freiberg und Braubach sowie die Anlage im österreichischen Arnoldstein. "Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
