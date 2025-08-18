Zürich - Im Nachmittagshandel halten sich die Bewegungen an den Devisenmärkten in Grenzen. Wichtige Impulse für die Märkte werden erst im Wochenverlauf erwartet. Etwas stärker zeigt sich einzig der Franken zum Euro. So gibt die europäische Gemeinschaftswährung am Nachmittag minimal auf 0,9421 Franken nach. Zur Mittagszeit hatte der Kurs bei 0,9436 notiert. Kaum bewegt zeigt sich dagegen das Dollar/Franken-Paar bei Kursen um die 0,8068. Auch der Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
