Die Bayer-Aktie befindet sich am Montag überraschend deutlich im Aufwind und könnte jetzt für Anleger noch mehr Potenzial bieten. Das ist jetzt wichtig zu wissen. Bayer mit überraschend positiven Nachrichten Die Aktie von Bayer ist am Montag deutlich nach oben geschossen. Die Ursache dafür sind ausnahmsweise positive Nachrichten aus dem Fall PBC in den USA. Hier hat das Unternehmen einen Großteil der Rechtsstreitigkeiten überraschend durch einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de