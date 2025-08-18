Amazon nähert sich mit seiner Aktie der 200-Euro-Marke und setzt gleichzeitig auf eine massive Expansion im Lebensmittelgeschäft. Prime-Mitglieder profitieren künftig von schneller Lieferung frischer Produkte ohne Zusatzkosten, während der Konzern Milliarden in Logistik und Skalierung investiert. Mit diesem Schritt stellt sich Amazon dem Wettbewerb mit Walmart, Kroger und Instacart und zielt darauf ab, den US-Lebensmittelmarkt nachhaltig zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de