Der Börsentipp wurde Anfang Mai geplant und am 21. konkretisiert. Nach intensiver Chartanalyse hatten wir abends gegen 19:00 Uhr im Express-Service den Einstieg vorgeschlagen und unsere Meinung zu Endeavour Mining ISIN: GB00BL6K5J42 wie folgt zum Ausdruck gebracht: "Angesichts der aktuellen Charttechnik bietet sich für Trader und Anleger ab 26,10 Euro eine Einstiegschance. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte eine Rallye bis auf 30,00 Euro folgen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
