Dresden/Schweinfurt - Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 gegen Dynamo Dresden durchgesetzt.



In einem spannenden Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion erzielte Nadiem Amiri in der 22. Minute das entscheidende Tor durch einen direkten Freistoß. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es den Dresdnern nicht, den Ausgleich zu erzielen. Besonders Robin Zentner im Mainzer Tor zeigte eine starke Leistung und parierte unter anderem einen schwach geschossenen Handelfmeter von Lemmer.



Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei Dresden zunächst die Oberhand hatte und die Mainzer Abwehr unter Druck setzte. Doch die Gäste aus Mainz fanden nach und nach besser ins Spiel und konnten durch Amiris Freistoß in Führung gehen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit vergaben die Mainzer einige Chancen, um die Führung auszubauen, während Dresden immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste kam.



In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel hart umkämpft. Dynamo Dresden drängte auf den Ausgleich, doch die Mainzer Verteidigung stand sicher. Trainer Bo Henriksen musste kurz vor Schluss auf die Tribüne, nachdem er sich außerhalb seiner Coachingzone einen Ball geschnappt hatte. Trotz der hitzigen Schlussphase und sechs Minuten Nachspielzeit konnte Dresden den Ausgleich nicht mehr erzielen. Mainz sicherte sich somit den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals.



Zeitgleich setzte sich Fortuna Düsseldorf mit 4:2 gegen den 1. FC Schweinfurt durch. Die Rheinländer starteten wenig souverän in die Partie, gewannen aber zunehmend an Sicherheit.





© 2025 dts Nachrichtenagentur