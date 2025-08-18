Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N8WG | ISIN: AU0000028763 | Ticker-Symbol: H7K
Frankfurt
14.08.25 | 08:16
0,023 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
LION ROCK MINERALS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LION ROCK MINERALS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0240,03207:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GREEN HYDROGEN SYSTEMS
GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S0,0490,00 %
LION ROCK MINERALS LTD0,0230,00 %
SITIO ROYALTIES CORP15,600-0,64 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.