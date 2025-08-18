The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.08.2025
ISIN Name
AU0000028763 PEAK MINERALS LTD.
DK0061540341 GREEN HYDRO. SYS. DK -,01
US36847Q1031 GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02
US82983N1081 SITIO ROYALTIES CORP.CL.A
