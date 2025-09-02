

thyssenkrupp nucera schließt Übernahme wesentlicher Technologie-Assets von Green Hydrogen Systems erfolgreich ab Dortmund, 02. September 2025 - thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von Elektrolysetechnologien, hat die im Juni angekündigte Übernahme wesentlicher Technologie-Assets der dänischen Green Hydrogen Systems (GHS) erfolgreich abgeschlossen. Zuvor wurden alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die Zustimmung des gerichtlich bestellten Insolvenzverwalters eingeholt. Die Akquisition umfasst geistiges Eigentum sowie ein Testzentrum mit einem funktionsfähigen Prototyp am Standort Skive, Dänemark. Mit dieser Akquisition stärkt thyssenkrupp nucera strategisch seine Positionierung im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) und erweitert diese zusätzlich um druckbasierte Lösungen. Die Technologie ermöglicht eine hocheffiziente Wasserstoffproduktion bei bis zu 35 bar Betriebsdruck und bietet damit entscheidende Vorteile für industrielle Anwendungen, bei denen verdichteter Wasserstoff benötigt wird. Die Übernahme ist Teil der Strategie von thyssenkrupp nucera zur Umsetzung der Entwicklungs-Roadmap und Förderung von Innovationen. Die Transaktion wurde vollständig aus liquiden Mitteln finanziert. Der Kaufpreis liegt im hohen einstelligen Millionenbereich. Mit dem Abschluss der Transaktion baut das Unternehmen seine Position als weltweit führender Anbieter von Technologien für grünen Wasserstoff weiter aus. Fotos: Wenn Sie Fotos benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. Medienanfragen: Katharina Immoor

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Das Unternehmen ist Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com



