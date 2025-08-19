Berlin - Die Unionsparteien verlieren in der Wählergunst weiter an Zustimmung und liegen nur noch knapp vor der AfD.



Das meldet die "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf den neuen "Meinungstrend" des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 26 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Stand seit Ende Mai.



Die SPD hält ihre 14,5 Prozent. Zusammen erreichen Union und SPD damit nur noch 40,5 Prozent und haben seit der Bundestagswahl (45 Prozent) rund jeden zehnten Wähler verloren. Wie die "Bild" weiter schreibt, liegt die AfD mit unverändert 25 Prozent nur noch knapp hinter der Union. Leichte Zugewinne von jeweils einem halben Punkt gibt es bei den Grünen (elf Prozent), der Linken (zehn Prozent), dem BSW (fünf Prozent) und der FDP (vier Prozent).



Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild": "Schwarz-Rot hat seit der Bundestagswahl jeden zehnten Wähler verloren. Die Mehrheit der Wähler, auch der Wähler von Union und SPD, ist in den meisten Bereichen unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung."



Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag der "Bild" wurden vom 15. bis zum 18. August 2025 insgesamt 2.010 Bürger befragt.





