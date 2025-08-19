Erweiterungsbohrungen durchteufen hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in der Nähe der untertägigen Minenentwicklung.
Hochgradiger Silber- und Goldabschnitt im neuen Erzgang Coronado hebt das Potenzial für neue Mineralressourcenentdeckungen hervor.
18. August 2025. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm in der Silber-/Goldmine San Dimas in Durango (Mexiko) bekannt zu geben. Das laufende Explorationsprogramm wurde konzipiert, um neue Gänge zu erkunden, die Mineralressourcen zu erweitern und die vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen hochzustufen.
"Die Explorationsergebnisse 2025 bei San Dimas festigen weiterhin die Position des Projekts als hochwertiges Asset im Portfolio der in Betrieb befindlichen Minen von First Majestic", erklärte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. "Wir erzielen starke Ergebnisse aus zahlreichen Gängen in den grubennahen Erweiterungen in San Dimas bei Elia, Sinaloa, Roberta und Santa Teresa, und wir sind begeistert von dem neuen hochgradigen Silber- und Goldabschnitt im Erzgang Coronado im West Block. Die Erweiterungen der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche sind noch nicht mittels moderner Methoden überprüft worden, was das unerschlossene Potenzial des Bezirks unterstreicht. Diese neuen Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass San Dimas über bedeutende Wachstumsmöglichkeiten verfügt und ein Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie bleibt."
WICHTIGSTE ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN
Explorationsbohrungen durchteuften eine bedeutende Gold- ("Au") und Silber-("Ag")-Mineralisierung in mehreren Gängen auf dem Konzessionsgebiet San Dimas. Eine Auswahl bedeutender Bohrabschnitte aus diesen Gängen, nämlich dem Erzgang Sinaloa-Elia, dem Erzgang Roberta, dem Erzgang Santa Teresa und dem Erzgang Coronado (Abbildung 1), ist in Tabelle 1 unten hervorgehoben:
Tabelle 1: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte
Bohrloch
Ziel
Bedeutender Abschnitt
von
(m)
bis
(m)
wahre Länge
(m)
Metallgehalte
ELI25X-1
Elia
273,60
279,15
3,57
15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag
SIN25X-5
Sinaloa
172,40
178,10
5,17
7,66g/t Au und 495 g/t Ag
SJE25-4
Jessica
21,75
25,55
3,20
7,86g/t Au und 193 g/t Ag
ELI25X-17
Elia
312,10
313,40
1,06
23,70 g/t Au und 578 g/t Ag
STE25X-20
Santa Teresa
220,10
224,25
2,53
9,65 g/t Au und 121 g/t Ag
ROT25X-10
Roberta
218,75
220,55
1,52
6,40 g/t Au und 472 g/t Ag
COR25X-2
Coronado
752,60
754,75
2,12
2,59 g/t Au und 327 g/t Ag
Abbildung 1: Karte der Gangvorkommen im Bezirk San Dimas
Erzgänge Sinaloa-Elia
Die Bohrungen in den historischen Erzgängen Sinaloa-Elia durchteuften mehrere Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die Bohrungen erweitern die bekannte Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus und bestätigen das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche entlang des Erzganges Sinaloa und östlich des Erzganges Elia (Abbildung 2). Durch zusätzliche Bohrungen konnten die vermuteten Mineralressourcen erfolgreich in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden, wodurch das Risiko der Mineralisierung hinsichtlich eines kurzfristigen Abbaus effektiv verringert wurde. Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:
- ELI25X-1: 3,57 Meter ("m") mit 15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag;
- SIN25X-5: 5,17 m mit 7,66 g/t Au und 495 g/t Ag;
- ELI25X-17: 1,06 m mit 23,70 g/t Au und 578 g/t Ag; und
- SIN25X-9: 2,12 m mit 8,38 g/t Au und 242 g/t Ag.
Erzgang Roberta
Der Erzgang Roberta ist einer der größten ehemals produzierenden Gänge in San Dimas. Durch Erweiterungsbohrungen des Gangs wurde die noch nicht überprüfte Kontinuität der Mineralisierung entgegen der Fallrichtung außerhalb der aktuellen vermuteten Mineralressourcen erkundet (Abbildung 3). Mehrere Bohrlungen lieferten bedeutende Ergebnisse; ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte beinhalten:
- ROT25X-10: 1,52 m mit 6,40 g/t Au und 472 g/t Ag;
- ROT25X-12: 3,78 m mit 1,66 g/t Au und 168 g/t Ag; und
- ROT25X-7: 0,77 m mit 7,37 g/t Au und 689 g/t Ag.
Erzgang Santa Teresa
Erweiterungsbohrungen westlich des historischen Erzgangs Santa Teresa im West Block haben in Streichrichtung, etwa 170 m östlich des historischen Abbaubereichs, vielversprechende Ergebnisse geliefert. Die Gangprojektion bleibt nach Osten hin auf etwa 600 m offen (Abbildung 4). Ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:
- STE25X-20: 2,53 m mit 9,65 g/t Au und 121 g/t Ag;
- STE25X-9: 3,38 m mit 2,44 g/t Au und 120 g/t Ag; und
- STE25X-6: 1,01 m mit 6,79 g/t Au und 463 g/t Ag.
Erzgang Coronado
Das Gebiet nördlich des Erzganges Santa Teresa im West Block ist ein bedeutendes neues Gold- und Silberziel auf dem Konzessionsgebiet. Der Erzgang Coronado, der subparallel zum Erzgang Santa Teresa verläuft, wurde mit modernen Methoden noch nicht ausreichend erkundet und stellt eine wichtige Gelegenheit dar, neue Mineralressourcen in diesem Gebiet zu identifizieren. Erste Bohrungen zur Überprüfung des Ziels Coronado im Jahr 2025 durchteuften eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung, und der Trend bleibt nach Westen hin auf etwa 1 Kilometer offen (Abbildung 5). Der hochgradige Bohrabschnitt (wahre Mächtigkeit) umfasst:
- COR25X-2: 2,12 m mit 2,59 g/t Au und 327 g/t Ag.
Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Abbildung 3: Erzgang Roberta, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Abbildung 4: Erzgang Santa Teresa, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Abbildung 5: Erzgang Coronado, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Tabelle 2: Übersicht über bedeutende Gold- und Silber-Bohrlochabschnitte bei San Dimas
Bohrloch
Ziel
Zieltyp
Bedeutender Abschnitt
von (m)
Länge (m)
Wahre Länge (m)
Au
(g/t)
Ag
(g/t)
AgÄq
(g/t)
SIN24_135
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
387,15
1,30
0,75
4,24
266
626
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
387,15
0,45
0,26
6,63
450
1014
einschl. 2
Ressourcenumwandlung
388,15
0,30
0,17
8,22
474
1173
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
396,10
1,40
0,75
9,94
546
1391
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
397,00
1,10
0,55
12,14
658
1689
SIN24_136
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
386,60
0,95
0,70
1,04
129
217
SIN25_139
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
475,60
0,95
0,78
3,34
259
543
SIN25X-1
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
193,90
1,35
0,95
5,35
302
757
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
194,45
0,80
0,57
5,95
328
833
SIN25X_3
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
67,80
1,25
0,96
2,15
188
371
SIN25X-4
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
407,80
1,05
0,89
7,77
357
1017
SIN25X-5
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
172,40
5,70
5,17
7,66
495
1146
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
172,95
0,35
0,32
11,75
973
1972
einschl. 2
Ressourcenumwandlung
174,00
0,70
0,63
7,60
686
1332
einschl. 3
Ressourcenumwandlung
176,35
1,75
1,59
13,07
762
1873
SIN25X-9
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
462,95
3,00
2,12
8,38
282
994
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
462,95
2,40
1,70
9,53
325
1135
Erzgang
Ressourcenumwandlung
488,65
0,90
0,69
7,88
266
936
SIN25X-12
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
369,10
0,85
0,77
4,10
182
531
SIN25X-13
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
507,60
1,40
0,80
8,39
504
1217
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
508,20
0,80
0,46
11,42
646
1616
EL24_287
Erzgang im Hangende
Ressourcenumwandlung
148,00
1,70
1,20
3,89
218
549
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
148,00
0,85
0,60
6,22
310
839
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
244,55
0,95
0,82
11,08
874
1816
EL25_297
Erzgang im Hangende
Ressourcenerweiterung
139,30
1,15
1,00
3,12
118
383
ELI25X-1
Erzgang
Ressourcenerweiterung
2,30
1,65
1,00
2,17
148
332
Erzgang im Hangende
Ressourcenerweiterung
173,60
2,20
1,75
4,38
226
598
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
174,60
1,20
0,85
5,38
333
790
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
273,60
5,55
3,57
15,93
1112
2466
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
273,60
1,65
1,06
11,32
823
1785
einschl. 2
Ressourcenerweiterung
276,00
0,40
0,26
27,50
2218
4555
einschl. 3
Ressourcenerweiterung
277,00
2,15
1,38
25,97
1727
3935
Erzgang im Liegenden
Ressourcenerweiterung
288,05
1,55
1,05
3,34
238
522
Erzgang im Liegenden
Ressourcenerweiterung
297,10
1,45
1,15
6,11
219
738
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
297,90
0,65
0,52
6,40
292
836
ELI25X-2
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
406,75
1,15
0,74
6,51
575
1128
ELI25X-4
Erzgang im Hangende
Ressourcenerweiterung
160,75
0,80
0,70
3,55
183
485
ELI25X-17
Erzgang im Hangende
Ressourcenerweiterung
185,80
5,00
2,35
4,67
289
687
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
185,80
3,60
1,69
5,71
361
846
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
312,10
1,30
1,06
23,70
578
2593
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
312,10
0,70
0,57
42,50
994
4607
ELI25X-22
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
313,00
1,80
1,03
8,65
387
1122
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
313,00
0,70
0,40
19,69
809
2482
ELI25X-23
Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterung
395,60
1,00
0,82
7,87
892
1560
ELI25X-24
Erzgang im Hangende
Ressourcenumwandlung
452,20
7,60
3,80
3,27
151
429
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
452,20
0,80
0,40
9,30
208
999
Sinaloa-Elia
Ressourcenumwandlung
469,20
2,75
1,67
4,77
321
726
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
470,90
1,05
0,64
6,18
440
965
STE25X-4
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
78,80
1,00
0,87
1,57
107
240
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
82,85
1,30
1,10
1,71
118
263
STE25X-5
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
227,45
1,60
1,31
3,90
66
397
STE25X-6
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
96,95
1,50
1,01
6,79
463
1040
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
96,95
0,70
0,49
13,10
867
1980
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
100,05
1,25
0,88
1,59
106
241
STE25X-7
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
172,75
1,05
0,74
1,83
217
373
STE25X-9
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
268,00
3,90
3,38
2,44
120
327
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
276,35
2,50
2,17
2,44
78
285
STE25X-10
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
161,10
1,35
1,17
2,43
67
274
STE25X-11
Santa Teresa
Ressourcenerweiterung
279,55
3,90
2,24
2,83
6
247
STE25X-12
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
163,70
0,90
0,78
2,94
258
508
STE25X-14
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
198,65
1,65
1,43
1,97
170
338
STE25X-15
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
252,80
0,80
0,70
5,94
9
514
STE25X-20
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
209,70
2,35
1,73
3,59
42
347
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
220,10
4,15
2,53
9,65
121
941
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
221,25
3,00
1,85
12,00
160
1180
STE25X-21
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
172,00
0,95
0,73
3,40
433
722
STE25X-23
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
271,35
4,10
2,90
4,66
7
403
einschl. 1
Ressourcenumwandlung
274,30
0,55
0,39
8,28
12
716
STE25X-25
Santa Teresa
Ressourcenumwandlung
167,35
2,95
1,90
2,81
159
399
ROT25X-2
Hangende Roberta
Ressourcenerweiterung
248,65
1,20
0,77
1,43
107
229
ROT25X-5
Roberta
Ressourcenumwandlung
187,35
1,25
1,08
1,34
256
370
ROT25X-6
Roberta
Ressourcenerweiterung
831,25
0,75
0,70
1,17
175
275
ROT25X-7
Roberta
Ressourcenerweiterung
231,95
1,00
0,77
7,37
689
1316
ROT25X-9
Roberta
Ressourcenerweiterung
228,95
1,60
1,03
1,61
129
266
ROT25X-10
Roberta
Ressourcenerweiterung
218,75
1,80
1,52
6,40
472
1016
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
218,75
0,90
0,76
9,68
693
1516
Roberta
Ressourcenerweiterung
224,15
0,95
0,80
2,20
170
357
ROT25X-12
Roberta
Ressourcenerweiterung
231,65
5,35
3,78
1,66
168
309
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
236,30
0,70
0,49
4,78
489
895
COR25X-2
Carme Escobosa
Ressourcenerweiterung
547,20
0,75
0,74
1,46
203
327
Coronado
Ressourcenerweiterung
752,60
2,15
2,12
2,59
327
547
einschl.
Ressourcenerweiterung
754,00
0,75
0,74
5,64
661
1140
COR25X-3
Carme Escobosa
Ressourcenerweiterung
485,75
1,00
0,82
1,20
209
311
SJE25X-4
Convencion
Ressourcenerweiterung
41,20
2,95
1,61
0,17
307
322
Jessica
Ressourcenerweiterung
222,50
1,55
0,89
2,80
451
689
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
222,50
1,25
0,72
3,09
509
772
SJE25X-5
Erzgang
Ressourcenerweiterung
21,75
3,80
3,20
7,86
193
861
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
22,70
2,15
1,81
11,95
253
1269
SJE25X-6
Convencion
Ressourcenerweiterung
27,15
4,60
2,51
1,15
164
262
Jessica
Ressourcenerweiterung
327,40
1,20
0,85
7,60
8
653
SRE25X-3
Santa Regina
Ressourcenerweiterung
186,45
1,30
0,84
0,84
179
250
ROS24_055
Erzgang-Verwerfung im Hangende
Ressourcenerweiterung
102,85
1,15
0,88
7,76
1013
1673
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
102,85
0,40
0,31
18,05
2541
4075
Intermedia (Rosario)
Ressourcenerweiterung
608,35
0,95
0,75
3,10
1092
1355
ROS25X-1A
Intermedia (Rosario)
Ressourcenerweiterung
276,00
2,05
1,45
3,20
196
468
einschl. 1
Ressourcenerweiterung
276,00
0,40
0,28
6,48
380
930
PE24_467
Hangende Perez
Ressourcenerweiterung
545,45
1,80
1,33
0,01
283
284
Anmerkungen:
- Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].
- Die "Von-bis"-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.
- Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.
- San Dimas: Die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 190 g/t AgÄq (Cut-off-Gehalt, "COG") und einer Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des COG wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >100 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.
- Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 700 g/t AgÄq werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als "einschl." hervorgehoben.
Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen ("QA/QC"), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.
Die Kernproben werden dem Zentrallabor von First Majestic ("Zentrallabor") (ISO 9001:2015) vorgelegt. Im Zentrallabor wird Gold mittels 30 g Brandprobe-Atomabsorptionsanalyse (AU-AA13) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (ASAG-14) analysiert. Silber wird durch einen 3-Säure-Aufschluss mit Atomabsorption analysiert (AAG-13). Ergebnisse über 100 g/t werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14, ASAG-13) analysiert.
Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.
QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE
Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und "qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.
Über First Majestic
First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).
First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
"gezeichnet"
Keith Neumeyer, President & CEO
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "anstreben", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "potenziell", "Ziel", "beabsichtigen", 'könnte', "voraussichtlich", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "werden", "potenziell", "anstreben", "sollten", 'glauben' und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.
Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten
Das Unternehmen ist ein "ausländischer privater Emittent" gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das "Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System" zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.
NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.
ANHANG - BOHRLOCHDETAILS
Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe
Bohrloch
East
North
Höhenlage
Azimut
Neigung
Tiefe (m)
Typ
SIN24_135
399888
2666328
562
273
-5
441
Kern
SIN24_136
399889
2666328
562
276
-11
486
Kern
SIN25_139
399740
2666103
563
289
-6
513
Kern
SIN25X-1
399889
2666329
562
288
5
309
Kern
SIN25X-3
399888
2666329
562
285
6
264
Kern
SIN25X-4
399739
2666103
563
299
-7
582
Kern
SIN25X-5
399889
2666329
562
294
5
207
Kern
SIN25X-9
399740
2666102
563
293
-9
564
Kern
SIN25X-12
399740
2666104
563
316
-12
525
Kern
SIN25X-13
399740
2666103
563
289
-8
534
Kern
EL24_287
399856
2666587
450
79
-18
429
Kern
EL25_297
399856
2666587
450
81
-23
321
Kern
ELI25X-1
399854
2666587
451
70
-19
420
Kern
ELI25X-2
400317
2667087
550
172
-19
438
Kern
ELI25X-4
399855
2666587
450
75
-22
429
Kern
ELI25X-17
399855
2666587
450
66
-20
345
Kern
ELI25X-22
399855
2666587
450
63
-25
432
Kern
ELI25X-23
400317
2667086
550
169
-21
423
Kern
ELI25X-24
399855
2666588
450
64
-17
570
Kern
STE25X-4
397882
2667262
578
336
-6
114
Kern
STE25X-5
397881
2667260
578
287
-10
273
Kern
STE25X-6
397881
2667261
578
320
-6
180
Kern
STE25X-7
397882
2667260
578
296
13
237
Kern
STE25X-9
397881
2667260
577
283
-14
315
Kern
STE25X-10
397881
2667261
578
300
0
201
Kern
STE25X-11
397881
2667260
577
284
-22
330
Kern
STE25X-12
397881
2667260
578
300
-9
198
Kern
STE25X-14
397881
2667260
578
290
4
270
Kern
STE25X-15
397624
2667576
577
169
-24
351
Kern
STE25X-20
397881
2667260
577
284
-14
237
Kern
STE25X-21
397881
2667260
577
286
-13
291
Kern
STE25X-23
397881
2667260
577
284
-19
315
Kern
STE25X-25
397881
2667260
578
297
7
225
Kern
ROT25X-2
401987
2669157
431
354
29
321
Kern
ROT25X-5
401987
2669157
432
18
48
300
Kern
ROT25X-6
399596
2668348
559
352
12
1050
Kern
ROT25X-7
401988
2669157
431
36
25
291
Kern
ROT25X-9
401987
2669156
432
30
54
276
Kern
ROT25X-10
401987
2669156
432
5
58
279
Kern
ROT25X-12
401987
2669156
432
36
44
321
Kern
COR25X-2
397700
2667560
579
339
20
882
Kern
COR25X-3
397700
2667558
578
321
17
522
Kern
SJE25X-4
401290
2671294
940
341
-24
408
Kern
SJE25X-5
401286
2671292
941
330
30
228
Kern
SJE25X-6
401291
2671294
940
16
-28
459
Kern
SRE25X-3
399547
2670734
853
179
10
639
Kern
ROS24_055
399812
2665307
951
147
-5
663
Kern
ROS25X-1A
399812
2665307
951
158
-34
600
Kern
PE24_467
400748
2671795
807
342
-12
1050
Kern
Anmerkungen:
- San Dimas: Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80741
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80741&tr=1
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32076V1031
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19796115-first-majestic-positive-explorationsergebnisse-san-dimas