Jetzt gehts los...: Gold-Turbo gezündet: +53% Ressourcen & Rekord-Cashflow - die nächste Stufe rückt näher!

Auch wenn es Teil seines Namens ist, braucht Fortuna Mining (WKN: A40CFY) alles andere als Glück, um seinen unwiderstehlichen Wachstumskurs fortzusetzen.

denn anstatt auf Glück setzt der kanadische Edelmetallmarkt-Player mit seinen Ausnahme-Assets auf gleich zwei Kontinenten auf eine stabile Gold- und Silberproduktion und auf einen üppigen Cashflow, flankiert von erstklassigen Explorationserfolgen und einer auf Wertschöpfung ausgerichteten Strategie folgend.

Quelle: Fortuna Mining

In nackten und gleichzeitig begeisternden Zahlen ausgedrückt, lässt sich dieser Plan an den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen aus dem ersten und zweiten Quartal 2025 ablesen.

So konnte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) zwischen Januar und März des laufenden Jahres einen freien Rekord-Cashflow von sage und schreibe 111,3 Mio. USD vermelden, was einem Anstieg von sensationellen 30% verglichen zum Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Parallel dazu schoss auch die Free-Cashflow-Marge gegenüber dem Umsatz auf 38%, gegenüber 31% im Vorquartal.

Mit nach oben ging damit auch für die Barmittel und kurzfristigen Anlagen. Die standen zum Ende von Q1-2025 bei satten 309,4 Mio. USD, ein Plus von fetten 78,1 Mio. USD verglichen zum Vorquartal.

Den vorzüglichen Abschluss des Finanziellen bilden die 459,4 Mio. USD an Liquidität und die Erhöhung der positiven Nettoliquidität von 58,8 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2024 auf 136,9 Mio. USD.

Fortuna Minings Profitabilität-Superkraft!

Ein solch üppiger Finanzflow verleiht natürlich auch der Profitabilität zusätzliche Power. Das zeigt sich klar im bereinigten Nettogewinn, der sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 auf 62,1 Mio. USD bzw. auf 0,20 USD pro Aktie belief, ein erstklassiger Anstieg von 0,08 USD/Aktie gegenüber dem vierten Quartal 2024. Alles in allem konnten sich Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Aktionäre über Rückzahlungen von grandiosen 4,2 Mio. USD freuen, die das Unternehmen durch den Rückkauf von 0,9 Mio. Aktien an sie "überwiesen" hat.

Goldproduktion rauf, Kosten runter!

Mit der Herstellung von satten 103.459 Unzen Goldäquivalent ließ Fortuna Mining (WKN: A40CFY) im ersten Quartal des laufenden Jahres seine Produktionsmuskeln spielen, während man die konsolidierten Cash-Kosten pro Goldäquivalent-Unze (GEOs) von 1.015,- USD im letzten Quartal 2024 auf schmale 929,- USD im ersten Quartal des laufenden Jahres senken konnte.

Nach unten ging es auch für die "All-in'-Kosten, die sich auf 1.640,-/GEO verringerten, gegenüber 1.772,- USD im vorausgegangenen Quartal.

Auch in Q2-2025 läuft Goldproduktion auf Rekordniveau!

Ebenso üppig, wie das erste Quartal zu Ende ging, startete Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Goldproduktion auch in die nächsten drei Monate. Unterm Strich stehen dort nun für den Zeitraum März bis Juni 2025 phänomenale 61.736 Unzen Gold aus dem laufenden Betrieb, was einem Plus von satten knapp 3.000 bzw. über 5.000 Unzen entspricht, verglichen zu den 58.820 Unzen aus Q1-2025 und den 56.000 Unzen aus Q4-2024.

Parallel dazu konnte der rekordverdächtige Stand der Goldäquivalent-Unzen-Produktion mit 71.229 Unzen erneut gehalten werden (gegenüber 71,368 GEOs in Q2-2024 und 70,386 GEOs Q1-2025).

Transaktionsstrategie stärkt und strafft Vermögensportfolio!

Bereits im April hatte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) seine Beteiligung an der mexikanischen "San Jose'-Mine verkauft, für satte insgesamt 6,5 Mio. USD. Mit der im Mai erfolgten Trennung von seiner Beteiligung an der "Yaramoko'-Mine in Burkina Faso setzt der kanadische Power-Player seinen Portfolio-Konsolidierungskurs entschlossen fort. Dafür flossen beachtliche 70 Mio. USD in bar in die Kassen des Unternehmens. Hinzu kommt, dass Roxgold Sanu als Käufer der gesamten Fortuna-Mining-Beteiligung an "Yaramoko' noch vor Abschluss der Transaktion eine Bardividende in Höhe von 53,8 Mio. USD zuzüglich 3,7 Mio. USD Quellensteuer an Fortuna überwiesen hat. Nicht zuletzt sieht der Vertrag sieht auch vor, dass das Fortunas Kassen bei Erfüllung bestimmter Bedingungen nochmals klingeln, und zwar in Form eines Anspruchs auf Mehrwertsteuerforderungen in Höhe von bis zu etwa 53 Mio. USD.

Die strategische Entscheidung, alle Aktivitäten in Burkina Faso einzustellen hat natürlich eine umsichtige Aktualisierung der Produktions- und Kostenprognose für das Gesamtjahr 2025 zufolge, wonach nun 309.000 bis 339.000 Unzen das ausgegebene Ziel sind, anstelle der zuvor angepeilten 380.000 bis 422.000 Unzen. Unverändert bleiben hingegen die prognostizierten konsolidierten Cash-Kosten von 895,- bis 1.015,- USD/GEO.

Was sich jedoch zweifelsohne verbessert, sind Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Aussichten, nach dem strategischen Ausstieg aus diesen beiden Projekten mit begrenztem Explorationspotenzial, mit den nun freigewordenen Ressourcen hochgradigere Chancen zu verfolgen. Eine davon hat sich Fortuna mit dem Kauf von etwas mehr als 15 Millionen Stammaktien im Wert von 6 Mio. USD von Awalé Resources Limited gesichert, das das vielversprechende Kupfer-Gold-Projekt "Odienné'/Elfenbeinküste betreibt.

Von dort wurden zuletzt unter anderem grandiose 16,4 g/t Gold (Au) über 52,0 m einschließlich 70,3 g/t Au über 11,0 m gemeldet. Dazu kommen weitere fette Volltreffer wie die 5,2 g/t Au über 33,0 m inklusive 6,8 g/t Au über 16,0 m oder auch die großartigen 12,0 g/t Au über 10,0 m einschließlich 16,7 g/t Au über 7,0 m. Abgeschlossen wurden die jüngsten bombastischen Bohrerfolge mit der Erweiterung des bekannten hochgradigen Goldsystems von "Odienné' um sensationelle 70 m in die Tiefe. Außerdem konnte das Verständnis der strukturellen und mineralisierten Kontrolle noch weiter vertieft und verbessert werden.

Quelle: Awalé Resources Limited

Kurz gesagt, hat sich Fortuna Mining (WKN: A40CFY) mit seiner strategischen Beteiligung am 2.346 km² großen "Odienné'-Projekt einen exklusiven Zugang zu Westafrikas neuem und aufstrebenden "Iron Oxide-Copper-Gold' ("IOCG')-Bezirk gesichert.

"Diamba Sud'-Goldprojekt zündet mit aktualisierter Ressource nächste Turbostufe!

Dynamische Entwicklungen sind fest in Fortuna Minings (WKN: A40CFY) DNA festgeschrieben. Das unterstreicht nicht nur die geniale Konsolidierungsstrategie für das exklusive Portfolio, sondern auch die Entwicklungen seiner Ausnahme-Assets wie "Diamba Sud' im Senegal. Für dieses Power-Projekt will Fortuna aktualisierte Mineralressourcen und den Abschluss der geplanten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie im vierten Quartal präsentieren.

Dem Update zufolge schraubte sich die "angezeigte'- Mineralressource auf phänomenale 724.000 Unzen Gold und damit um sage und schreibe 53% nach oben, gegenüber der Schätzung von Ende 2024. Zudem wurde der Ressource mit durchschnittlich 1,59 g/t Au ein grandioses Gehalt-Potenzial attestiert.

Noch mehr an außergewöhnlicher Aufwärtsbewegung zeigt die "abgeleitete' Mineralressource, die unglaubliche 93% zugelegt hat und nun bei sensationellen 285.000 Unzen mit erstklassigen 1,44 g/t Au steht.

Quelle: Fortuna Mining

Die maßgebliche Basis für die sensationelle Steigerung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung bilden die neuen Bohrungen, die zwischen Juli 2024 und Juli 2025 abgeschlossen wurden und 243 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 31.652 m umfassen.

Dadurch konnten die geologische Interpretation und die Ressourcenmodellierung für die hochgradigen Gebiete "A', "D', "Karakara', "Western Splay' und "Kassassoko' enorm verbessert werden. Ebenso war es dadurch möglich, die Pipeline von "Diamba Sud' mit neuen Lagerstätten gezielt zu erweitern. Entsprechend entschlossen geht Fortuna Mining (WKN: A40CFY) nun Planung für Erweiterungsbohrungen in diesen Lagerstätten sowie Bohrungen in neuen Zielgebieten an, die in Q4-2025 beginnen sollen.

Wie sehr sich diese und folgende Explorationen auszahlen können, zeigen Fortuna Minings (WKN: A40CFY)Schätzungen, denen zufolge das gesamte "Diamba Sud'-Goldprojekt auf einer "angezeigten'-Mineralressource von unglaublichen 14,2 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,59 g/t, die 724.000 Unzen Gold sitzt und zudem eine "abgeleitete'-Mineralressource von 6,2 Millionen Tonnen zu durchschnittlich 1,44 g/t Au beherbergt.

Um diesem Ausnahme-Potenzial eine erste Form zu geben, arbeitet Fortuna (WKN: A40CFY) weiterhin hoch konzentriert an der Fertigstellung der ersten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, deren Veröffentlichung für das letzte Quartal des laufenden Jahres angepeilt ist.

Strategische Portfoliostraffung, dynamisches Wachstum und kontinuierliche Wertschöpfung in Goldpreisrallye- Zeiten!

Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna Mining (WKN: A40CFY), ordnet die jüngsten Erfolge und Entwicklungen strategisch und perspektivisch ein:

"Die großartigen Ergebnisse der ersten beiden Quartale des laufenden Jahres samt Rekord-Cashflow und stabiler Produktion, haben die operative und produktive Stärke unseres In-Betrieb-Portfolios eindrucksvoll unterstrichen. Parallel dazu haben wir unsere Vermögenswerte mit dem Verkauf kostenintensiver und kurzlebiger Beteiligungen weiter gestrafft und es strategisch noch präziser aufgestellt, um uns noch stärker auf künftiges Wachstumspotenzial konzentrieren zu können. Das gilt nicht zuletzt auch für die großartige Steigerung der Mineralressource von "Diamba Sud'. Insgesamt sind wir damit bestens positioniert, um die dynamischen Entwicklungen am Goldmarkt für unser weiteres Wachstum zu nutzen und dadurch weiterhin messbaren Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/

Fazit:

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) liefert, und das gewaltig! Rekord-Cashflow, sinkende Kosten und stabile Produktion unterstreichen die operative Schlagkraft eindrucksvoll. Mit dem Verkauf kurzlebiger, kostenintensiver Assets hat das Management das Portfolio geschärft, Liquidität erhöht und den Fokus auf werttreibende Chancen gelegt - inklusive zusätzlichem Upside in Westafrika ("Awalé'/"Odienné'). Der Gamechanger heißt jedoch "Diamba Sud': +53% "angezeigte'-Ressourcen auf 724 koz Au, +93% "abgeleitete' auf 285 koz Au und die "PEA' für Q4 ist in Reichweite - ein klarer Katalysator-Fahrplan für die nächste Bewertungsstufe. Kurz: Qualität trifft Momentum - und Fortuna Mining (WKN: A40CFY) hat beides auf seiner Seite.

Quellen: Fortuna Mining Unternehmenspräsentation, News Releases 06.08., 05.08., 23.05.2025, eigener Research und eigene Berechnungen, Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Produktionsausweitung, Managementerfahrung

