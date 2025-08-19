© Foto: Dall-EMorgan Stanley bleibt vor Nvidias Zahlen bullish und setzt auf anhaltendes Wachstum trotz zunehmender Konkurrenz.Wenige Tage vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen von Nvidia sorgt Morgan Stanley für frischen Rückenwind bei der Aktie des Chipherstellers. Die US-Investmentbank bestätigte ihre bullishe Einschätzung und erhöhte ihr Kursziel von zuvor 200 auf 206 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von rund 14 Prozent. Die Analysten um Joseph Moore bekräftigten ihr "Overweight"-Rating und sehen Nvidia weiter klar auf Wachstumskurs. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Aktie bereits um 34 Prozent gestiegen. Joseph Moore zählt laut Daten von TipRanks.com zu den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE