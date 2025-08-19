EQS-News: STRATEC SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
STRATEC BERICHTET ERGEBNISSE ZUM ERSTEN HALBJAHR 2025
Birkenfeld, 19. August 2025
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts H1|2025 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025 bekannt.
WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert
"Im ersten Halbjahr 2025 hat STRATEC erfolgreich die Rückkehr auf den Wachstumspfad vollzogen. Auch die Ergebnisentwicklung liegt im Rahmen der Annahmen unserer unterjährigen Planung. Die aktuell wieder anziehende Dynamik bei Entwicklungskooperationen, insbesondere auch im Bereich Systementwicklungen, unterstreicht unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Für das zweite Halbjahr erwarten wir zudem zusätzlichen Rückenwind für die EBIT-Marge, vor allem durch eine zunehmende Skalierung und höhere Ergebnisbeiträge aus Entwicklungsumsätzen. Damit sehen wir uns auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen", so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.
GESCHÄFTSVERLAUF
KONZERNUMSATZ NACH OPERATIVEN BEREICHEN
1 Rückwirkend angepasst gemäß IAS 8.
Das adjustierte EBIT für das erste Halbjahr 2025 beträgt 8,5 Mio. € nach 9,9 Mio. € im Vorjahr. Die adjustierte EBIT-Marge beläuft sich somit auf 7,2% und liegt damit unter dem Vorjahresniveau von 8,8%. Der Margenrückgang ist im Wesentlichen auf im zweiten Quartal 2025 entstandene negative Effekte aus der Währungsumrechnung zurückzuführen. Diese sind in der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge erfasst. Die Bruttomarge blieb mit 26,9% (H1/2024: 27,1%) hingegen nahezu stabil.
Entgegen dem gesunkenen operativen Ergebnis konnte das Finanzergebnis verbessert werden. Insgesamt reduzierte sich das adjustierte Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2025 daher nur leicht von 5,6 Mio. € auf 5,0 Mio. €. Davon abgeleitet beträgt das adjustierte Ergebnis je Aktie (unverwässert) 0,41 € (H1/2024: 0,46 €)
Die Ertragszahlen für das erste Halbjahr 2025 wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann dem ebenfalls heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht H1|2025 entnommen werden.
FINANZPROGNOSE 2025
Aufgrund der noch nicht vollumfänglich überwundenen Nachlaufeffekte der Pandemie, geopolitischer Konflikte sowie potenzieller Zoll- und Handelshemmnisse erwartet STRATEC weiterhin eine erhöhte Volatilität im Bestellverhalten der Kunden. Die Prognose der Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das Jahr 2025 ist folglich weiterhin mit größeren als üblichen Unsicherheiten verbunden.
STRATEC hat für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 8,0% bis 10,0% des Umsatzes geplant (2024: 7,1%).
PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG
PERSONALENTWICKLUNG
HALBJAHRESFINANZBERICHT H1|2025
TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST
Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration
Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter http://www.stratec.com/audiowebcast20250819 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
19.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7082 7916 0
|Fax:
|+49 (0)7082 7916 999
|E-Mail:
|info@stratec.com
|Internet:
|www.stratec.com
|ISIN:
|DE000STRA555
|WKN:
|STRA55
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2185350
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2185350 19.08.2025 CET/CEST