N26 - Bei der Neuordnung der Führung von N26 gibt es eine erste fixe Vereinbarung in den Gremien der Neobank. In die Rolle eines Co-CEO bei den Berlinern soll der bisherige Aufsichtsratschef Marcus Mosen rücken. Der 60 Jahre alte Manager löst auf diesem Posten Valentin Stalf ab, den einen der beiden Gründer. Das wird aus Führungskreisen bestätigt. Mosen selbst lehnte einen Kommentar dazu ab. Eingefädelt wurde der geplante Wechsel an der Spitze von einigen der Eigentümer aus der Venture-Capital-Szene, darunter die britische Wagniskapitalgesellschaft Hedosophia, sowie Earlybird aus Berlin und Coatue aus New York. Zuerst berichtete die Financial Times darüber. (Börsen-Zeitung)

AIRBUS - Der Flugzeugbauer Airbus hat Kritik an der Förderpolitik der Bundesregierung erhoben. André Walter, der das Deutschland-Geschäft der zivilen Luftfahrtsparte des Konzerns verantwortet, sagte der Augsburger Allgemeinen: "Die Luftfahrtindustrie leidet unter der Kürzung staatlicher Fördermittel für Forschung und Technologie." Dabei stehe der Wirtschaftszweig vor enormen Herausforderungen, um beispielsweise Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft zu erforschen. Der Manager warnte: "Das erfordert erhebliche finanzielle Aufwendungen. Deswegen wirken Kürzungen staatlicher Fördermittel kontraproduktiv, was die Entwicklung nachhaltigen Fliegens betrifft. Wir fordern als Luftfahrtindustrie vor allem Planungssicherheit, was die Vergabe von Fördermitteln für Forschung und Technologie betrifft. Darauf sind vor allem wissenschaftliche Institute, die uns unterstützen, angewiesen." Walter machte deutlich, dass die Zeit des massiven Beschäftigungsaufbaus bei Airbus in Deutschland vorbei ist. Der Konzern hatte allein im Augsburger Werk seit dem Corona-Tief rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Jetzt arbeiten dort rund 3.500 Frauen und Männer. In Hamburg stieg die Zahl der Beschäftigten von 15.000 auf rund 18.000. (Augsburger Allgemeine)

