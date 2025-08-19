DocMorris AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Frauenfeld, 19. August 2025
Medienmitteilung
DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus
CEO Walter Hess sagt: «DocMorris entwickelt sich klar erkennbar weiter: Wir stärken konsequent unser Fundament mit der Online-Apotheke und skalieren parallel neue, wachstumsstarke Services. Mit dem Ausbau unseres Ökosystems legen wir die Basis, um uns als Europas Gesundheitsbegleiter des Vertrauens zu positionieren. Ein entscheidender Meilenstein ist dabei der KI-basierte DocMorris Assistent, der unsere Angebote zu einem integrierten, umfassenden Gesundheitserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden verbindet.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Mit unserem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr liegen wir auf Zielkurs. Das Ergebnis hat sich insbesondere im zweiten Quartal strukturell verbessert und zeigt, dass wir auf einem klaren Weg zu nachhaltiger Profitabilität sind.»
Deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr
Ergebnis im zweiten Quartal deutlich verbessert
Rx-Wachstum weiter beschleunigt
Fokus auf Profitabilität und Wachstum im Non-Rx-Geschäft
TeleClinic mit fortgesetzt hoher Wachstumsdynamik
DocMorris baut Gesundheitsökosystem weiter aus
Ausblick
Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis sind auf der Website als Download hier abrufbar (corporate.docmorris.com/de/ | Investor Relations | Finanzpublikationen).
Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt.
Speaker: Walter Hess (CEO) und Daniel Wüest (CFO)
Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:
Link zum Livestream der Präsentation:
Kontakt für Analysten und Investoren
Kontakt für Medien
Agenda
DocMorris
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung
[3] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
[4] Bestehend aus OTC-Geschäft und Services
