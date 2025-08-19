Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Der Kernumsatz stieg organisch [1] um 15,3 % (kWk), getrieben von EMEA und den USA

um 15,3 % (kWk), getrieben von EMEA und den USA Die Kern-EBITDA-Marge [2] blieb trotz CHF-Aufwertung und US-Zöllen bei 17,8 %

blieb trotz CHF-Aufwertung und US-Zöllen bei 17,8 % Das Unternehmen sicherte sich im Juli die restlichen 53 % der Anteile an KeriMedical und bereitet die Markteinführung seines Flaggschiffprodukts TOUCH in den USA vor

NeoOrtho-Integration plangemäss; Backoffice-Konsolidierung und neue Produktionsstätte in Curitiba sollen Anfang 2026 abgeschlossen sein

Prognose für 2025: Medartis hebt organisches Kernumsatzwachstum auf 14-16 % an und bestätigt Kern-EBITDA-Marge im hohen Zehnerbereich trotz zusätzlicher Belastung durch die US-Zölle FINANZKENNZAHLEN FÜR DAS HALBJAHR 2025 in CHF Mio., H1 2025 H1 2024 Organisches Wachstum1

des Kerngeschäfts gerundet Berichtet Nicht-kern-Elemente2 Kern-geschäft Berichtet Nicht-kern-Elemente2 Kern-geschäft in CHF zu kWk Nettoumsatz 123,0 (1,0) 122,1 111,5 (3,9) 107,6 11,4% 15,3% Bruttomarge 97,8 0,7 98,5 89,6 0,2 89,7 EBITDA 21,0 0,8 21,7 23,9 (4,7) 19,1 Betriebsgewinn (EBIT) 9,3 1,1 10,4 3,5 5,7 9,2 Nettoerlös -1,3 0,9 -0,4 2,6 4,7 7,3 Margen in % Veränderung in %-Punkten (PP) des Kerngeschäfts Bruttomarge 79,5% 80,7% 80,3% 83,4% (2,7 PP) (2,1 PP) EBITDA 17,0% 17,8% 21,4% 17,8% (0,0 PP) 1,4 PP Betriebsgewinn (EBIT) 7,6% 8,5% 3,1% 8,6% (0,1 PP) 1,5 PP

Basel, 19. August 2025: Die Medartis Holding AG (MED:SW), ein führendes Orthopädieunternehmen, das sich auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiert hat, meldet für das erste Halbjahr 2025 einen Gesamtumsatz von CHF 123,0 Mio., was einem Wachstum von 14,1 % bei konstanten Wechselkursen (kWk) entspricht. Der Kernumsatz erreichte CHF 122,1 Mio. und das organische Wachstum 15,3 %. Die Regionen EMEA und USA waren mit einem Wachstum von jeweils 16 % die wichtigsten Wachstumstreiber. Nach dieser erfreulichen Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr erhöht das Management seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Matthias Schupp, Medartis CEO, kommentiert das Ergebnis des ersten Halbjahres wie folgt: "Wir haben unsere Ziele für das erste Halbjahr erreicht, was unsere Zuversicht für den weiteren Verlauf des Jahres stärkt. Als CEO habe ich mich in den letzten neun Monaten darauf konzentriert, unsere Wettbewerbsposition in den USA und Lateinamerika zu stärken und die Partnerschaften mit NeoOrtho und KeriMedical erfolgreich abzuschliessen - beide werden auch über 2025 hinaus wesentliche Wachstumstreiber für uns bleiben. Ausserdem haben wir unser F&E-Team verstärkt, um interne Innovationen voranzutreiben. Die kulturelle Transformation zeigt erste Erfolge. Unser US-Team agiert wieder mit neuem Selbstvertrauen und verfolgt einen deutlich fokussierteren Ansatz. Das lokale Management hat konsequente Entscheidungen getroffen, um künftig ausschliesslich mit Vertriebspartnern zu arbeiten, die sich vollständig auf die Marke Medartis konzentrieren." LEISTUNG NACH REGION Kernumsatz1

(in Mio. CHF) H1 2025 H1 2024 Organisches Wachstum2

in CHF Organisches Wachstum2

zu kWk Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) 67,9 59,5 14,1% 16,0% USA 26,1 23,2 12,7% 16,2% Asien-Pazifik 17,1 15,6 9,7% 14,9% Lateinamerika 11,0 9,4 -5,7% 8,2% Weltweit 122,1 107,6 11,4% 15,3% 1 Kernumsatz ohne das NSI Auftragsfertigungsgeschäft in den USA 2 Organisches Wachstum in LATAM ohne das seit Mai 2025 konsolidierte NeoOrtho-Geschäft

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete Medartis in ihrer grössten Region, EMEA, mit einem Umsatzanstieg von 16,0 % (kWk) auf CHF 67,9 Mio. weiterhin ein starkes Wachstum. Grossbritannien und Spanien waren die herausragenden Länder im ersten Halbjahr. Grossbritannien profitierte weiterhin von starken Verkäufen im Bereich Handgelenk und einer steigenden Nachfrage nach KeriMedical-Produkten, während Spanien seit der Umstellung auf den Direktvertrieb das fünfte Jahr in Folge ein dynamisches Wachstum verzeichnete. Frankreich verzeichnete eine deutliche Verbesserung, die auf starke Umsätze im Bereich der unteren Extremitäten und die 2024 umgesetzten organisatorischen Veränderungen zurückzuführen ist. Die Performance in den DACH-Ländern war trotz geringeren Traumafällen aufgrund der relativ milden Winterbedingungen positiv. Die Distributorenumsätze stiegen zweistellig, unterstützt durch Ausschreibungsgewinne im Nahen Osten und Marktanteilsgewinne in Italien. Sowohl die unteren als auch die oberen Extremitäten in EMEA verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. KeriMedical behielt seine starke Dynamik bei und trug ein Viertel zum Gesamtwachstum bei. Der TOUCH-Vertrieb profitierte von der Einarbeitung zusätzlicher Chirurgen durch Schulungs- und Anwendungsprogramme sowie von einem Anstieg der Eingriffe bei bestehenden Anwendern. Die Arthroplastik gewinnt stark an Dynamik, da Chirurgen die Vorteile gegenüber herkömmlichen Behandlungsmethoden erkennen, bei denen der Trapeziumknochen aufgegeben werden muss. Nach einer ersten Beobachtungsphase führen die häufigsten Anwender in Deutschland nun bis zu 200 Eingriffe pro Jahr durch. Im Jahr 2025 erhielt die TOUCH Dual Mobility-Prothese von KeriMedical die renommierte ODEP-Bewertung des Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP), was bedeutet, dass mehr als fünf Jahre lang veröffentlichte klinische Daten vorliegen. Die TOUCH-Prothese ist die einzige CMCJ-Prothese mit doppelter Mobilität, die eine ODEP-Bewertung erhalten hat3.[3] Das Unternehmen hat weitere Investitionen in sein digitales Angebot CMX getätigt, das vom Management als wesentlich für die Zukunft angesehen wird. Was ursprünglich mit der digitalen Fallplanung in der Kopfchirurgie begann, ist nun in allen Segmenten verfügbar, in denen Medartis tätig ist. Das Unternehmen baut sein Angebot über die Fallplanung und chirurgische Führungshilfen hinaus schrittweise auf weitere patientenspezifische Lösungen aus. Medartis verzeichnet zweistelliges Wachstum in den USA und stärkt ihr Ellenbogenportfolio Das Kerngeschäft von Medartis in den USA verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum

von 16,2 % (kWk) und erzielte einen Umsatz von CHF 26,1 Mio. (Vorjahr: CHF 23,2 Mio.), wodurch weitere Marktanteile gewonnen werden konnten. Das rückläufige Auftragsfertigungsgeschäft in den USA trug zusätzlich CHF 1,0 Mio. zum Umsatz bei (VJ: CHF 3,9 Mio.). Die Performance verteilte sich gleichmässig auf alle Produktsegmente. Nach umfassender Überprüfung trennte sich das Unternehmen im ersten Halbjahr von 20 der 57 Vertriebspartner. Die meisten betroffenen Gebiete wurden inzwischen neu besetzt, und die Schulungsabteilung von Medartis arbeitet die neuen Vertriebspartner ein. Alle verbleibenden Distributoren arbeiten nun exklusiv mit Medartis zusammen. Um die neuen Partnerschaften zu unterstützen, hat das Unternehmen seine Präsenz durch die Einrichtung einer sechsten Vertriebsregion im Südosten erweitert. Das Management geht davon aus, dass die Einarbeitung der neuen Vertriebspartner in Florida in den Sommermonaten abgeschlossen sein wird, sodass sich die Geschäftsentwicklung im Verlauf des H2 beschleunigen dürfte. Das Unternehmen hat sein Ellenbogenportfolio im ersten Halbjahr mit der Einführung der Radialkopfprothese Avenger und der dorsalen Olekranonplatte gestärkt. Das Hand-System der neusten Generation, das bereits erfolgreich in EMEA eingeführt wurde, soll im dritten Quartal auf den Markt kommen. Nach der FDA-Zulassung der TOUCH-Prothese am 10. Juli bereitet sich das Unternehmen auf die kontrollierte Markteinführung vor. Medartis ernannte im H1 einen Vertriebsverantwortlichen, stellte fünf klinische Produktspezialisten ein und stockte das Schulungsteam auf. Im Rahmen der schrittweisen Markteinführungsstrategie sollen 45 wichtige Meinungsführer (kurz: KOLs), die als Peer-to-Peer-Trainer fungieren sollen, im September ihre ersten Eingriffe durchführen. Diese erfahrenen Chirurgen sind auf ca. 30 Referenzzentren verteilt und sammeln zunächst praktische Erfahrungen mit der innovativen Daumenprothese, bevor sie im zweiten Halbjahr 2026 ihre Fachkollegen schulen. Die Region APAC verzeichnete einen starken Start ins erste Halbjahr 2025 mit einem Umsatzanstieg von 14,9 % auf CHF 17,1 Mio. (kWk). Das grösste Land, Australien, erzielte ein Volumenwachstum von 10 %, das durch die gute Dynamik bei Handgelenkprodukten und die ersten Verkäufe der TOUCH-Prothese getrieben wurde. Das Umsatzwachstum in Australien wurde jedoch durch staatlich vorgeschriebene Preissenkungen im Gesundheitswesen auf 2 % begrenzt; dieser dreijährige Deflationszyklus endete im Juli. Das Unternehmen sammelt weiterhin klinische Nachweise für die medizinischen Vorteile und den hohen gesundheitsökonomischen Nutzen des Produkts, um angemessene Erstattungssätze für diese fortschrittliche Lösung zu sichern. Im zweiten Halbjahr wird KeriFlex, das kürzlich die behördliche Zulassung erhalten hat, auf den Markt kommen, zusammen mit dem neuen Medartis-Handgelenksystem und den Dorsal Olecranon-Plattensystemen für Ellenbogenanwendungen. LEISTUNG NACH PRODUKTKATEGORIE Kernumsatz1

(in Mio. CHF) H1 2025 H1 2024 Organisches Wachstum2

in CHF Organisches Wachstum2

zu kWk Obere Extremitäten 81,9 73,2 12,0% 15,8% Untere Extremitäten 22,5 19,9 13,2% 16,8% CMF und andere 17,7 14,6 6,2% 10,3% Total 122,1 107,6 11,4% 15,3% 1 Kernumsatz ohne das NSI Auftragsfertigungsgeschäft 2 Organisches Wachstum ohne das seit Mai 2025 konsolidierte NeoOrtho-Geschäft

Das Japan-Geschäft verzeichnete ein starkes Wachstum im CMF-Vertriebsgeschäft und schloss gleichzeitig die Umstellung auf den Direktvertrieb für Produkte für die oberen Extremitäten ab, wobei ein engagiertes und wachsendes Vertriebsteam aufgebaut wurde. Der Aufbau von Beziehungen zu wichtigen Meinungsführern und die Gewinnung neuer Kunden stehen für das engagierte Team im Vordergrund. Die Entwicklung in Neuseeland und den ASEAN-Märkten verlief planmässig. Das Unternehmen profitierte von den Investitionen in das Betriebskapital durch den neuen Distributor in Neuseeland. Negativer Trend in Brasilien im ersten Halbjahr 2025 erfolgreich umgekehrt Das Geschäft in Lateinamerika verzeichnete im ersten Halbjahr ein organisches Wachstum von 8,2 % (kWk) und erzielte einen organischen Umsatz von CHF 8,8 Mio. Ohne die erhebliche Abwertung des brasilianischen Real gegenüber dem Schweizer Franken (-13,9 %) wäre das Wachstum noch deutlicher ausgefallen. Das seit Mai konsolidierte NeoOrtho-Geschäft trug zusätzlich CHF 2,2 Mio. bei, wodurch sich der Kernumsatz auf CHF 11,0 Mio. belief. Das Unternehmen konnte den negativen Trend der letzten 18 Monate erfolgreich umkehren und im Premiumgeschäft von Medartis wieder zum Wachstum zurückkehren. Seit dem Abschluss der Übernahme von NeoOrtho hat das Unternehmen einen Integrationsplan umgesetzt, um die Backoffice-Funktionen zu konsolidieren und eine neue Produktionsstätte in Curitiba, Brasilien, zu errichten, deren Fertigstellung für Anfang 2026 geplant ist. Die Premium- und Value-Marken werden getrennt bleiben, während Kostensynergien genutzt werden. Das robuste Wachstum von NeoOrtho verdeutlicht die Chancen, die das Unternehmen in diesem Marktsegment sieht. Im ersten Halbjahr erzielte NeoOrtho das stärkste Wachstum im Bereich CMF, wo Premium-Anbieter in den letzten Perioden aufgrund von Änderungen der Erstattungspraktiken der Krankenkassen mit Herausforderungen konfrontiert waren. Als Reaktion auf das sich wandelnde regulatorische Umfeld hat das Unternehmen seine Premium-Marktstrategie angepasst, seine Preispolitik überarbeitet und plant, nach der erneuten Beantragung der Marktzulassung im August mit dem Verkauf des CMF Modus 2-Systems zu beginnen. FINANZIELLE LEISTUNG Diese Medienmitteilung und andere Unterlagen für Investoren und die Finanzpresse enthalten alternative Leistungskennzahlen (APMs). Das Management von Medartis verwendet diese Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen und operativen Leistung von Medartis und ergänzt damit die Standardfinanzkennzahlen gemäss IFRS. Diese APMs berücksichtigen keine Einmaleffekte und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus M&A-Projekten, die das Verständnis der laufenden operativen Leistung des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Um das Kernergebnis für das erste Halbjahr 2025 zu ermitteln, wurden von den IFRS-Ergebnissen Transaktionskosten der NeoOrtho und KeriMedical Akquisitionen von insgesamt CHF 0,4 Mio. sowie ein negativer Gewinnbeitrag von CHF 0,7 Mio. aus dem auslaufenden US-Auftragsfertigungsgeschäft ausgeklammert. Im Folgenden werden die Kernergebnisse des ersten Halbjahres 2025 mit denen des Vorjahreszeitraums verglichen. Der Kern-Bruttogewinn gab im H1 2025 um 2,7 Prozentpunkte nach (2,1 zu kWk) und erreichte 80,7 %, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: Die Aufwertung des Schweizer Frankens und höhere US-Zölle reduzierten die Margen jeweils um 0,5 Prozentpunkte. Um künftigen zollbedingten Margendruck zu mindern, hat Medartis gezielte Gegenmassnahmen eingeleitet. Das Unternehmen hat den Produktionshochlauf im Werk in Warsaw beschleunigt, der Ende 2024 begonnen und im April nach der Einführung der neuen US-Zölle beschleunigt wurde. Das Ziel ist es, bis Ende 2026 60 % des US-Volumens und bis Mitte 2027 80 % zu produzieren. Das Value-Geschäft von NeoOrtho wirkte sich leicht verwässernd auf die Konzernleistung aus und reduzierte die Margen um 0,3 Prozentpunkte. Die Vertriebsverträge mit KeriMedical wirken sich derzeit weiterhin verwässernd auf Medartis als Wiederverkäufer der TOUCH-Prothese aus (-0,8 Prozentpunkte), wobei dieser Effekt nach der Konsolidierung mit voller Bruttomarge im August auslaufen wird. Die Hauptproduktionsstätte von Medartis in Basel erzielte weitere Effizienzsteigerungen, die sich positiv auf die Gesamtbruttomarge des Konzerns auswirkten. Der Betriebsaufwand (OPEX) stieg in absoluten Zahlen von CHF 81,3 Mio. auf CHF 89,1 Mio., was auf die geografische Expansion des Unternehmens sowie die Einbeziehung des NeoOrtho-Geschäfts im ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen ist. Der Anteil der OPEX am Umsatz sank jedoch leicht von 72,9 % im ersten Halbjahr 2024 auf 72,4 % im aktuellen Berichtszeitraum, was trotz höherer absoluter Ausgaben eine operative Hebelwirkung zeigt. Im Jahr 2025 investierte das Unternehmen vor allem in Vertrieb, Marketing und medizinische Schulungsprogramme. Die Vertriebskosten in Prozent vom Umsatz sanken leicht von 48,3 % im ersten Halbjahr 2024 auf 46,0 % im aktuellen Berichtszeitraum. Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen auf CHF 19,4 Mio. bzw. 15,7 % vom Umsatz. Der Anteil am Ergebnis der assoziierten Gesellschaft KeriMedical stieg geringfügig auf CHF 1,0 Mio. Trotz der geringeren Bruttomarge konnte das disziplinierte Kostenmanagement zu einer Verbesserung des Kern-EBITDA beitragen, das von CHF 19,1 Mio. im Vorjahreszeitraum auf CHF 21,7 Mio. im ersten Halbjahr 2025 stieg. Die entsprechende EBITDA-Marge blieb mit 17,8 % unverändert, und auch die Kern-EBIT-Marge blieb mit 8,5 % auf dem Vorjahresniveau stabil. Ohne Währungseinflüsse hätten sowohl die EBITDA- als auch die EBIT-Marge um 1,4 bzw. 1,5 Prozentpunkte zugenommen. Das Kern-Nettoergebnis sank von einem Gewinn von CHF 7,3 Mio. im ersten Halbjahr 2024 auf einen leichten Verlust von CHF -0,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025, was in erster Linie auf Wechselkursverluste (USD und AUD) in Höhe von CHF 5,0 Mio. und Finanzierungskosten von CHF 3,2 Mio. im Zusammenhang mit den im April 2024 lancierten Wandelanleihen zurückzuführen ist. Der operative Cashflow sank um CHF 0,7 Mio. auf CHF 8,6 Mio., und der freie Cashflow erreichte CHF 0,4 Mio. nach Abzug leicht höherer CAPEX-Ausgaben von CHF -8,2 Mio. Darin enthalten sind u.a. auch neue Produktionsmaschinen für die US-Niederlassung des Unternehmens in Warsaw. Die M&A-Investitionen beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf insgesamt CHF -12,6 Mio., was den Erwerb einer 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an NeoOrtho widerspiegelt. Ende Juni belief sich die Liquiditätsposition des Unternehmens auf CHF 120,5 Mio., die wie bereits angekündigt zu einem grossen Teil zur Finanzierung des Erwerbs des 53 %-Anteils an KeriMedical verwendet werden soll. Weitere Informationen zur Finanzlage des Unternehmens finden Sie im Halbjahresbericht 2025 . AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2025 (vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände) Medartis geht davon aus, dass es ihre Marktposition in den USA im Jahr 2025 stärken und gleichzeitig in Japan, Lateinamerika und Australien schrittweise Fortschritte erzielen wird. Nach dem erfreulichen Umsatz im ersten Halbjahr hat das Unternehmen seine Umsatzprognose angehoben und erwartet nun für 2025 ein organisches Wachstum des Kernumsatzes4[4] von 14-16 %. Das Unternehmen bekräftigt ferner sein Ziel einer EBITDA-Marge im hohen Zehnerbereich. Seit der Ankündigung der US-Vergeltungszölle am 2. 