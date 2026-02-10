Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025



10.02.2026 / 10:00 CET/CEST





EINLADUNG ¦ PRESSE- UND INVESTORENKONFERENZ Wir freuen uns, Sie zur Präsentation unserer Jahresergebnisse 2025 und dem Ausblick für 2026 am Dienstag, 17. März 2026 nach Basel einzuladen. Wir werden die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und vor 07:00 Uhr an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen. (a) Pressemitteilung (c) integrierter Geschäftsbericht 2025 (c) Konferenzpräsentation Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen. Die Webcast Sprache ist Englisch. Datum: Dienstag, 17. März 2026 Zeit: 10:30 - 11:30 Ort: Medartis Hauptsitz in Basel, Hochbergerstrasse 60E Referenten: Matthias Schupp, CEO Peter Hackel, CFO (neu)

Anmeldung für den Event am Medartis Hauptsitz: Wenn Sie persönlich am Event teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an corporate.communication@medartis.com . Video Webcast mit Q&A Teil: Die Konferenz wird zusätzlich über MS Teams übertragen. Teilnehmer des Webcasts können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App "Microsoft Teams". Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen. Hier können Sie sich für den Webcast registrieren: >> https://medartis.com/en/results-conference Eine Aufzeichnung des Events ist kurz nach dem Event unter dem angegebenen Link und auf der Medartis Website verfügbar. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Freundliche Grüsse Medartis Corporate Communications Telefon Medienstelle / Zentrale: +41 61 633 37 36 / +41 61 633 34 34 E-Mail (Investor:innen, Analysten): investor.relations@medartis.com E-Mail (Medienschaffende): corporate.communication@medartis.com Website: www.medartis.com

Über Medartis

Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeitende an 13 Standorten und vertreibt seine Produkte in über 50 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com . Kontakt für Investoren und Medienschaffende: Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel Corporate Communications

Investor contact: investor.relations@medartis.com

Media contact: corporate.communication@medartis.com

+41 61 633 37 36



