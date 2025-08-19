© Foto: NASA - UnsplashDie Online-Apotheke GoodRx hat einen Deal mit Novo Nordisk an Land gezogen: Das Unternehmen tritt die Nachfolge von Hims & Hers an. Die Aktie explodiert. Novo Nordisk geht neue Wege - und setzt jetzt auf GoodRx Auf dem US-amerikanischen Markt für Abnehmpräparate tobt ein erbitterter Kampf um Marktanteile. Und zwar nicht nur zwischen Eli Lilly und Novo Nordisk, sondern auch den beiden Platzhirschen und sogenannten Compoundern, also Unternehmen, die nach eigener Rezeptur GLP1-Präparate zusammenstellen und diese preisgünstiger als die Originale verkaufen. Diese Praxis macht vor allem Novo Nordisk zu schaffen. Die Dänen reagierten daher vor einigen Wochen mit einem ungewöhnlichen Schritt. Sie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE