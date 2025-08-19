Intel erhält frisches Kapital aus Japan: Softbank steigt mit zwei Milliarden Dollar beim kriselnden US-Chipkonzern ein. Die Aktie legte daraufhin nachbörslich deutlich zu. Im regulären Handel stand sie hingegen unter Druck. Laut Medienberichten prüft die US-Regierung derzeit ebenfalls einen Einstieg. Gelingt der Deal, würden die USA zum größten Anteilseigner des Konzerns.Der US-Chiphersteller Intel, der seit längerem mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, erhält einen neuen Großinvestor aus Japan. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
