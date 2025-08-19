Neural steigt bei Hanf.com ein - neuer Impuls für den Cannabis-Markt

Anzeige / Werbung

Der Cannabis-Sektor ist bislang von vielen verlustreichen Unternehmen geprägt. Eine Ausnahme bildet Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032). Das auf ethnobotanische Arzneimittelforschung spezialisierte Unternehmen hat im Mai 2025 den Einstieg bei Hanf.com bekanntgegeben - einem profitablen Anbieter von Wellnessprodukten, darunter CBD.

Sofortige Stärkung der Basis

Mit der Beteiligung verfolgt Neural mehrere strategische Ziele. Zunächst verbessern sich unmittelbar die finanziellen Kennzahlen: Hanf.com erwirtschaftete 2024 rund 5 Mio. EUR Umsatz bei einer Nettomarge von etwa 14%. In einem Umfeld, in dem viele Wettbewerber Verluste schreiben, sind solche Fundamentaldaten ein klarer Vorteil.

Darüber hinaus ist Hanf.com gut auf Wachstumskurs. Neben eigenen Neueröffnungen im Heimatmarkt Bayern setzt das Unternehmen auf ein kapital- und risikoarmes Franchise-Modell. So entstehen derzeit Filialen auch außerhalb Bayerns, unter anderem in Bonn, mit weiteren Standorten in Planung.

Ein weiterer Hebel liegt im regulatorischen Umfeld. Sollte der Cannabis-Verkauf über Apotheken in Deutschland vollständig legalisiert werden, könnte Hanf.com seine etablierte Marktstellung nutzen, um sich mit einem Vorsprung gegenüber Neueinsteigern zu positionieren - und zugleich als attraktiver Partner oder Übernahmekandidat für internationale Konzerne in Erscheinung treten.

Vergleich mit internationalen Wettbewerbern

Ein Blick auf die Bewertung zeigt weiteres Potenzial. Verglichen mit bekannten nordamerikanischen Cannabis-Händlern liegt der Unternehmenswert pro Filiale bei Hanf.com deutlich niedriger - knapp unter 1, während Wettbewerber wie Curaleaf, Trulieve oder Planet 13 auf Multiplikatoren zwischen 4 und 12 kommen. Das eröffnet Spielraum für eine Neubewertung, sobald sich Hanf.com als führender Anbieter in Deutschland etabliert.

Mehr als eine Finanzbeteiligung Neben den finanziellen Effekten bringt die Transaktion auch inhaltliche Synergien. Neural forscht an neuen Arzneimitteln auf Meskalinbasis sowie an Nutrazeutika aus nicht-psychotropen Inhaltsstoffen des San-Pedro-Kaktus. Durch die Partnerschaft erhält Neural Zugang zu einem etablierten Vertriebskanal, sobald diese Produkte marktreif sind. Gleichzeitig kann Hanf.com sein Sortiment um innovative Entwicklungen erweitern und so zusätzliche Ertragspotenziale erschließen.

CBD-Markt in Deutschland auf Wachstumskurs

Laut Branchenexperten befindet sich der CBD-Markt in Deutschland auf Wachstumskurs. So liegen die Umsatzwerte im CBD-Sektor in Deutschland bereits bei über 1 Milliarde €. Es wird für 2026 erwartet, dass der Umsatz bis 2026 nochmals deutlich steigt - etwa Richtung 2 Milliarden-€-Marke. Als treibender Faktor für diese Marktentwicklung nenne die Experten die steigende Nachfrage nach natürlichen und nachhaltigen Gesundheitsprodukten, insb. CBD-Öle, Kapseln und Kosmetika. Insb. die Anpassung von Vorschriften und Schaffung klarer Regularien - so die Branchenexperten - können weitere Innovationen begünstigen.

---

Quellen:

https://cbdreakiro.de/blogs/cbd-blog/cbd-in-deutschland-markttrends-im-jahr-2025?utm_source=chatgpt.com

