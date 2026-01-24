Neural Therapeutics, MindMed und Cybin: Psychedelika im Fokus eines Milliardenmarkts

Anzeige / Werbung

Marktumfeld: Psychische Gesundheit als globales Wachstumsfeld

Weltweit leiden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 450 Millionen Menschen an psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm: Allein in Kanada verursachen Suchtprobleme jährlich Schäden in Höhe von rund 50 Milliarden CAD, in den USA betragen die Kosten etwa 700 Milliarden US-Dollar. Zudem gehen weltweit jedes Jahr rund zwölf Milliarden Arbeitstage durch psychische Erkrankungen verloren, was der Weltwirtschaft laut WHO rund eine Billion US-Dollar kostet.

Der Markt für psychische Gesundheit wird nach Angaben von IMARC im Jahr 2024 auf rund 448 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 auf über 573 Milliarden US-Dollar anwachsen. Diese Zahlen zeigen die wachsende Bedeutung neuer Therapieansätze - insbesondere durch die Erforschung psychedelischer Substanzen.

Neural Therapeutics: Forschung mit Meskalin als Basis

Das kanadische Biotech-Unternehmen Neural Therapeutics entwickelt klinische Programme auf Basis des aus dem San-Pedro-Kaktus gewonnenen Wirkstoffs Meskalin. Ziel ist die Entwicklung standardisierter Therapien für psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen. Meskalin hat eine lange Geschichte in traditionellen Heilpraktiken und gilt als sicher in der Anwendung - seit fast 6.000 Jahren wird es in indigenen Kulturen genutzt.

Erste präklinische Erkenntnisse deuten auf ein therapeutisches Potenzial von Meskalin hin, insbesondere bei Depressionen, Angstzuständen und Suchterkrankungen. Berichte weisen auf eine lang anhaltende Wirkung mit geringem Missbrauchspotenzial hin. Im Vergleich zu Psilocybin, einem bekannteren psychedelischen Wirkstoff, führt Meskalin zu einer sanfteren Erfahrung mit weniger sensorischen Verzerrungen, was die therapeutische Integration erleichtern könnte.

Neural Therapeutics arbeitet an einer GMP-konformen Produktion und bereitet präklinische Studien vor. Eine Patentanmeldung, Forschungslizenzen und ein Partnernetzwerk bilden die Grundlage für eine stabile Lieferkette, die durch geistiges Eigentum abgesichert ist. Das Unternehmen positioniert sich damit als Pionier in einem Marktsegment, das bisher kaum besetzt ist.

Mit seinem Fokus auf Meskalin erschließt Neural Therapeutics ein weitgehend ungenutztes Marktsegment. Der Ansatz kombiniert traditionelle Erfahrung mit modernen wissenschaftlichen Methoden. Das Unternehmen hat durch Patente, Forschungslizenzen und Partnerstrukturen eine Basis geschaffen, um eine geschützte und sichere Lieferkette zu etablieren.

Die zunehmende Aufmerksamkeit für Psychedelika in Forschung und Kapitalmarktumfeld unterstützt die Positionierung von Neural Therapeutics. Während andere Marktteilnehmer ihre Strategien auf bekannte Wirkstoffe konzentrieren, entwickelt Neural Therapeutics ein differenziertes Profil in einem Markt mit großem medizinischem Bedarf und hohem Innovationspotenzial.

Drei Wege zur Entwicklung psychedelischer Therapien

Die börsennotierten Unternehmen MindMed (WKN: A3DR6E; ISIN: CA60255C8850) und Cybin (WKN: A40NJY; ISIN: CA23256X4075) zählen zu den bekannten Akteuren im Bereich psychedelischer Therapien. Beide nutzen unterschiedliche Ansätze, um neue Behandlungsoptionen für psychische Erkrankungen zu entwickeln.

MindMed konzentriert sich auf LSD-Derivate in der Suchtbehandlung und arbeitet an der Entwicklung digital unterstützter Therapieansätze. Das Unternehmen nutzt den öffentlichen Kapitalmarkt zur Finanzierung seiner Forschungsprogramme und steht stellvertretend für den Trend, Psychedelika in klinische und regulatorische Strukturen zu integrieren.

Cybin verfolgt einen anderen Ansatz: Das Unternehmen entwickelt Formulierungen und Abgabemethoden für Psilocybin-Analoga. Ziel ist die Verbesserung der Wirksamkeit und Steuerbarkeit psychedelischer Behandlungen. Auch hier erfolgt die Finanzierung über den Kapitalmarkt, was das Vertrauen von Investoren in diesen jungen, dynamischen Sektor unterstreicht.

Im Vergleich dazu unterscheidet sich Neural Therapeutics durch seinen Fokus auf Meskalin. Während MindMed und Cybin auf LSD- und Psilocybin-basierte Ansätze setzen, erforscht Neural Therapeutics eine Substanz, die historisch erprobt, wissenschaftlich jedoch noch wenig erschlossen ist.

Fazit

Der weltweite Bedarf an neuen Therapien für psychische Erkrankungen ist groß. Psychedelische Substanzen gewinnen zunehmend wissenschaftliche und wirtschaftliche Relevanz. Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da das Unternehmen Meskalin als Basis für neue therapeutische Ansätze nutzt. Durch klinische Forschung, regulatorische Vorbereitung und den Fokus auf Sucht- und Angststörungen stärkt Neural Therapeutics seine Position in einem wachsenden Markt mit gesellschaftlicher Relevanz.

