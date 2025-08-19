Zürich - TWINT, die Schweizer Bezahl-App, hat zur Jahresmitte den Meilenstein von 6 Millionen Nutzenden überschritten. Damit wird TWINT so häufig genutzt wie nie zuvor und leistet einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität der Schweiz. Mittlerweile nutzen über 6 Millionen Menschen in der Schweiz TWINT, um einfach, schnell und sicher mit dem Smartphone zu bezahlen und Geld an Freundinnen und Freunde, Familie oder Bekannte zu senden. Vom kühlenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab