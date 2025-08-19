Zürich - Schweizer Banken haben laut einer Umfrage von «CH Media» massiv ihre Bargelddienstleistungen am Schalter abgebaut. Gar keine Bargeldschalter mehr betreibe die Berner Kantonalbank. In den 35 Eigenfilialen der Postfinance könne die Kundschaft ebenfalls kein Geld mehr am Schalter beziehen. Die Zürcher Kantonalbank setze zwar auf Digitalisierung, betone allerdings, dass in allen 51 Filialen notfalls das Personal Bargeld aushändige. Bei der UBS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab