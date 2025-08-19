LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 134 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe keine eindeutigen Einstiegsgründe bei der Aktie der Modekette, schrieb Matthew Clements am Montagabend in einem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal per Ende September. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 6 Prozent./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
