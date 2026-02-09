Anzeige
Mehr »
Montag, 09.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 872318 | ISIN: SE0000106270 | Ticker-Symbol: HMSB
Xetra
06.02.26 | 17:35
17,590 Euro
+1,21 % +0,210
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
OMX Stockholm 30
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,62517,63509:20
17,62517,63509:20
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
H&M
H&M HENNES & MAURITZ AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
H&M HENNES & MAURITZ AB17,590+1,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.