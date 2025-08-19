Und das nicht gerade im kleinen Stil: SOFTBANK kauft Aktien im Wert von 2 Mrd. $! Der Kaufpreis liegt mit 23 $ pro Aktie leicht unter dem Schlusskurs von Montag. Eigentlich tragisch, dass INTEL unter die Arme gegriffen werden muss. Schließlich dominierte das Unternehmen einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für KI hat NVIDIA inzwischen die Spitze übernommen. Auch im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren steht man unter Druck. SOFTBANK hingegen baut gerade die US-Aktivitäten aus. Unter anderem ist der Konzern zusammen mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI an dem "Stargate"-Projekt beteiligt, das gigantische Rechenzentren für Künstliche Intelligenz bauen soll und ihm gehört zudem die Mehrheit am Chipdesigner ARM, mit dessen Technologie praktisch alle Smartphones und Tablet-Computer laufen.



