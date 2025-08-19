Dreilinden/ Berlin (ots) -- Auf eBay.de/union erwarten Fans exklusive Angebote wie Auktionen, Gewinnspiele oder Sonderaktionen.- Verlosung zum Saisonstart: 2×2 VIP-Tickets für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 23. August 2025.eBay Deutschland ist ab der Saison 2025/2026 neuer Premium-Sponsor des 1. FC Union Berlin. Die Partnerschaft stellt die Fans in den Mittelpunkt: Auf dem Online-Marktplatz erhalten Union-Anhänger*innen künftig exklusiven Zugang zu ausgewählten Produkten und zu ganz besonderen Erlebnissen rund um ihren Verein, die es sonst nicht zu kaufen gibt.Herzstück der Partnerschaft ist das, was Fußball ausmacht: echte Community-Momente. Auf eBay.de/union erwartet Fans in den kommenden zwölf Monaten wöchentlich eine Reihe exklusiver Aktionen, von signierten Trikots und Matchbällen über Spieltagslogen mit Meet & Greet bis hin zu einer VIP-Auswärtsfahrt. Diese Highlights können sich Teilnehmende über Auktionen, Gewinnspiele oder Sonderaktionen auf eBay.de/union sichern.Zum Saisonauftakt dürfen sich Union-Fans auf etwas Besonderes freuen: eBay verlost 2×2 VIP-Tickets für den exklusiven VIP-Bereich "Schlosserei" beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag, den 23. August, um 15:30 Uhr. Das Stadion ist bereits restlos ausverkauft - die Gewinner*innen erleben das Spiel somit in einmaliger Atmosphäre und mit bestem Blick aufs Geschehen. Die Teilnahme ist über die neue Fan-Experience (https://www.ebay.de/union) bei eBay möglich.In Zukunft wird der 1. FC Union Berlin seine Fanartikel auch im eigenen eBay Shop anbieten. Bereits jetzt laufen Charity-Auktionen zugunsten der Stiftung "UNION VEREINT. Schulter an Schulter", der offiziellen Stiftung des 1. FC Union Berlin. So werden beispielsweise handsignierte und gerahmte Trikots versteigert, die stets mit Echtheitszertifikat geliefert werden. Los geht es ab Mitte August mit der Möglichkeit für Fans, zum Saisonstart VIP-Tickets für das erste Heimspiel zu ergattern.Zudem wird eBay rund um den Verein in unterschiedlichen Bereichen sichtbar sein: Das eBay-Logo wird die Spiele auf den TV-relevanten LED-Banden im Stadion "An der Alten Försterei" begleiten, Fans finden es auch im Stadionheft sowie im VIP-TV der Haupttribüne. Digital ist eBay über Banner auf der Vereinswebsite sowie im Newsletter und über Instagram- und Facebook-Postings des Vereins präsent.Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin bei eBay Deutschland, erklärt: "eBay ist nicht nur eine E-Commerce-Plattform, eBay ist auch eine Community - genau wie Union Berlin. Uns verbindet der Glaube daran, dass Menschen mit Leidenschaft Dinge bewegen: ob auf dem Rasen oder auf dem Marktplatz. Diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, Fans nicht nur exklusive Produkte, sondern besondere Momente zugänglich zu machen - über eBay, aber auch im echten Leben."Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung beim 1. FC Union Berlin, sagt: "Wir freuen uns sehr, eBay als neuen Premium Sponsor an unserer Seite zu begrüßen. eBay steht für Vielfalt, Nähe und eine lebendige Community - Werte, die perfekt zu Union passen. Gemeinsam wollen wir den Unionern besondere Erlebnisse bieten und die Partnerschaft mit Leben füllen."Die Partnerschaft zeigt, wie eBay Fußball-Fans noch näher an ihren Verein bringt mit Aktionen, Erlebnissen und Produkten, die genau dort stattfinden, wo Fußballherz und Sammelleidenschaft sich treffen.Über eBayeBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2024 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com.Pressekontakt:eBay Group Services GmbHAlbert-Einstein-Ring 2-614532 Europarc Dreilindenpresse@ebay.deOriginal-Content von: eBay Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6657/6099411