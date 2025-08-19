© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press WireDie SoftBank investiert 2 Milliarden US-Dollar in neue Intel-Aktien zu 23 US-Dollar je Anteilsschein. Die Intel-Aktie steigt daraufhin nachbörslich um mehr als 5 Prozent, die SoftBank-Aktie fällt in Tokio um 5,4 Prozent.Die SoftBank überrascht den Markt mit dem Kauf neuer Intel-Aktien im Volumen von zwei Milliarden US-Dollar. Der Einstieg erfolgt zu 23 US-Dollar je Aktie, was leicht unter dem Schlusskurs von Montag liegt. Intel gibt dafür neue Papiere an die SoftBank aus. Die Intel-Aktie sprang nach Börsenschluss um mehr als 5 Prozent an. SoftBank fiel am Dienstag in Tokio zeitweise um 5,4 Prozent - der stärkste Rücksetzer seit April. Mit der Beteiligung erweitert der japanische …Den vollständigen Artikel lesen ...
